Cervia, travolge e uccide un ciclista poi scappa

Redazione Web

11 agosto 2019, ore 14:00

Scontro nella notte, è caccia al pirata della strada che, dopo aver travolto il giovane, è scappato

Ha travolto e ucciso un ragazzo di 25 anni che stava pedalando a Cervia (Ravenna), poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un'utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All'alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l'allarme. I carabinieri stanno lavorando per rintracciare il pirata.   

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Il fatto è avvenuto ieri sera verso le 20.30 a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, il ragazzo è morto sul colpo, l'auto procedeva a velocità molto elevata

Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

Boati a catena si sono sentiti intorno alle 16, tra i soccorritori feriti tre vigili del fuoco, si scava nelle macerie alla ricerca di eventuali vittime

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Ha 33 anni ed è di origine ucraina, l'uomo fermato nell'ambito del delitto di un 21enne bangladese, il cui corpo è stato smembrato e nascosto in un sacco lasciato in un giardino della città umbra. il suo nome è Dmytro Shuryn