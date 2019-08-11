Cervia, travolge e uccide un ciclista poi scappa

11 agosto 2019, ore 14:00
Scontro nella notte, è caccia al pirata della strada che, dopo aver travolto il giovane, è scappato
Ha travolto e ucciso un ragazzo di 25 anni che stava pedalando a Cervia (Ravenna), poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un'utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All'alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l'allarme. I carabinieri stanno lavorando per rintracciare il pirata.
