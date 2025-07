Cesare Cremonini, il nuovo album esce il 24 novembre

Il cantautore svela sui social la data di uscita del progetto discografico

Tanti piccoli tasselli per poi completare il puzzle di quello che presumibilmente sarà la copertina del nuovo album. Cesare Cremonini ha svelato la data di uscita del prossimo progetto discografico: il 24 novembre. "Ho passato i miei 36 anni in uno studio di registrazione. - ha spiegato Cesare sulla sua pagina Facebook -. La ricompensa è quasi pronta. Sono felice di donarla, (e tornare a vedere il mondo!). Da domani inizieremo a parlarne, cominceranno le registrazioni ufficiali e Vi terrò aggiornati giorno per giorno fino alla sua nascita!". L'ultimo album di inediti "Logico" risale a tre anni fa.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti