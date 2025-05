Champions League, impresa Juventus a Siviglia

I bianconeri vincono 3-1, qualificati per gli ottavi

Non è facile vincere a Siviglia, non è facile farlo senza giocatori come Higuain, Dybala, Barzagli. Non è facile risalire la china quando gli avversari vanno subito in vantaggio ( gol di Pareja al nono minuto), non è facile mantenere la calma in uno stadio che assomiglia a una bolgia. La Juventus non sarà bella da vedere, ma è una squadra vincente. Capace di soffrire, resistere e poi colpire. Va detto che l’inferiorità numerica del Siviglia per l’espulsione di Vasquez a metà del primo tempo ha pesato. La rimonta juventina porta le firme di Marchisio su rigore ( contestato dagli spagnoli ma la trattenuta c’era), di Bonucci e di Mandzukic sui titoli di coda.

La Juventus è aritmeticamente qualificata per gli ottavi e ha ottime chanche di arrivarci da prima del girone. Basterà battere il fanalino di coda Zagabria all’ultima giornata



