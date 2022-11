Champions League, Juventus ancora eliminata agli ottavi, il Villareal ha vinto 3-0 allo Stadium

JUVENTUS-VILLAREAL 3-0

Gli ottavi di finale si sono confermati le colonne d'Ercole che la Juventus non riesce a superare. E' il terzo anno di fila, Sarri era stato impallinato dal Lione, Pirlo non aveva superato il Porto, Allegri si è schiantato contro il Villareal. Avversari non impossibili, tre indizi fanno una prova: questa Champions ha un livello troppo alto per le squadre italiane, ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione della mediocrità del nostro calcio. Detto questo, il punteggio della gara di ritorno è bugiardo: leggendo 0-3, chi non ha visto la partita potrebbe pensare a un dominio degli spagnoli, non è stato così. Il risultato è maturato nel quarto d'ora finale; fino a quel punto si era sullo 0-0 e c'era stata più Juve, soprattutto nel primo tempo. I bianconeri hanno avuto il torto di non sfruttare le occasioni create, sono state almeno quattro: la più clamorosa è stata una traversa colpita da Vlahovic. Nella ripresa la squadra di Allegri è vistosamente calata, il Villareal al primo vero attacco ha guadagnato un calcio di rigore, trasformato da Gerard Moreno al 78esimo. In teoria ci sarebbe stato il tempo di rimediare, ma la Juve non ha saputo reagire alla difficoltà e il "sottomarino giallo" ha dilagato: raddoppio di Pau Torres all'85esimo, terzo sigillo in pieno recupero con un altro rigore messo a segno da Danjuma. Emery ha incartato Allegri, la Juventus interrompe la serie positiva e incassa una forte delusione.

LA CHAMPIONS ENTRA NEL VIVO

Il cerchio si è ristretto, sono rimaste otto squadre a giocarsi la conquista della Champions League. Anche quest’anno l’Italia è fuori dai giochi. Il grande assente è – ancora una volta- il Paris Saint Germain. Per il resto ci sono le grandi favorite di sempre: il Manchester City, il Liverpool, il Bayern Monaco, il Real Madrid. Poi alcune habituè dell’Europa che conta: Chelsea, Atletico Madrid, Benfica, Villereal . Fuori anche il Manchester United di Cristiano Ronaldo, che da quando ha lasciato il Real ha smesso di vincere la Champions. A mezzogiorno di venerdì a Nyon in Svizzera si terrà il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale: le gare d’andata si giocheranno tra il 5 e il 6 aprile, le partite di ritorno verranno disputate la settimana successiva, tra il 12 e il 13 aprile.