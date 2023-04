Champions League, Milan-Napoli 1-0

il Milan vince l'andata dei quarti di finale di Champions League, a San Siro batte 1-0 il Napoli. Spalletti, vista l'assenza di Osimhen e Simeone, schiera Elmas in attacco, con Kvaratskhelia e Lozano sulle fasce, Lobotka davanti alla difesa, con Zielinski e Anguissa le mezzali. Pioli sceglie Kjaer al fianco di Tomori, Bennacer trequartista con Krunic e Tonali in mediana, Giroud in avanti con Leao e Brahim Diaz. Parte fortissimo il napoli, che al 1' ha già una clamorosa occasione da gol: cross di Anguissa, Krunic rinvia male, Kvaratskhelia calcia a botta sicura ma colpisce proprio il centrocampista. Al 4' ci prova Anguissa, Maignan devia in corner. Al 12' altra grande occasione per il Napoli, con Zielinski che conclude di potenza dal limite ma è ancora strepitoso il portiere francese del Milan, che devia. La prima occasione per il Milan arriva al 26', quando Leao parte in accelerazione dalla propria metà campo, arriva al limite dell'area avversaria, calcia un destro rasoterra che lambisce il palo. Al 40' Milan in vantaggio: Diaz con un numero si libera all'altezza della metà campo, parte ina ccelerazione ed al limite dell'area serve Leao che trova sul palo lontano Bennacer che conclude rasoterra e batte Meret. In pieno recupero Milan vicino raddoppio: su corner Kjaer che colpisce di testa a botta sicura ma colpisce la traversa. La ripresa si apre con gli stessi 22 in campo, ed è il Napoli ad avere la prima occasione: al 50' Elmas sprova di testa il pallonetto su Maignan, con il portiere che, ancora una volta, alza in angolo. Al 70' Spalletti inserisce Raspadori, ma 4 minuti dopo il Napoli resta in dieci uomini: espulsione per Anguissa che prende un secondo giallo in pochi minuti per un fallo su Theo Hernandez. Napoli che si innervosisce e poco dopo giallo anche per Kim, diffidato ecome Anguissa non ci sarà nella gara al Maradona. In 10 il Napoli però ritrova energie mentali, e sfiora il pareggio all'88 con Di Lorenzo, che ancora una volta trova un Maignan in serata di grazia. Al 90' ancora un'occasione per il Napoli, con Oliveira che di testa manda di poco alto sopra la traversa. Martedì prossimo, al Maradona, la gara di ritorno.