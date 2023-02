Champions League, Milan-Tottenham 1-0, Paris Saint Germain-Bayern Monaco 0-1

Il Milan a San Siro batte il Tottenham 1-0 nell'andata degli ottavi di Finale di Champions League, e conquista la seconda vittoria di fila e senza subire gol dopo quella in campionato con il Torino. Decide una rete di Diaz dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, al 7', su assist del capitano Theo Hernandez che coglie un passaggio lungo e si lancia in area, Diaz tira e Forster respinge ma di testa il marocchino ci ritenta e la palla finisce in rete. Il Milan rallenta ed il Tottenham alza il baricentro, ma non si rende mai pericoloso, se non al 45' con Kane che colpisce la traversa. Nella ripresa il Milan controlla la partita, il Tottenham cerca il pareggio ma senza esito, ci prova al 65' Lenglet che entra in area e prova un filtrante, Kjaer che si oppone e manda in calcio d'angolo. Ci prova Sarr da lontano al 74' ma Tatarusanu raccoglie facilmente. Il Milan manda in campo De Ketelaere al posto dell'autore del gol Diaz, così come va fuori Saelemaekers in favore di Messias ma poco dopo al 78' il belga manca clamorosamente un assist di Giroud e il colpo di testa esce a destra. Un minuto dopo spreca Thiaw, per la seconda volta il Milan vicinissimo al raddoppio. Sei i minuti di recupero concessi dall'arbitro. ma l'andata è di Pioli che batte Conte. Record assoluto d'incasso, con 9.133.842 euro, che rappresenta una cifra mai raggiunta in Italia. Erano 74.320 gli spettatori presenti nell'impianto milanese. Nell'altro ottavo di finale giocato, il Bayern Monaco ha vinto l'andata al Parco dei Principi, vincendo per 1-0 contro il Paris saint Germain con un gol di Coman al 53'.