Champions League, Napoli, applausi e sconfitta

Champions League, Napoli: applausi e sconfitta

Champions League, Napoli: applausi e sconfitta

Redazione Web

02 novembre 2017, ore 08:55

Il Manchester City vince 4-2 al San Paolo

Venticinque minuti di ottimo Napoli, consacrati dal gol di Insigne. Poi si è fatto male Gouhlam ed è emersa la qualità del City: sorpasso inglese con le reti di Otamendi e Stones. I partenopei sono riusciti a risollevarsi e hanno pareggiato con il rigore di Jorginho. Callejon ha sprecato un'ottima occasione e un minuto più tardi è stato punito dal gol di Aguero. In pieno recupero è arrivato il quarto sigillo di Sterling. Il Napoli va applaudito per l'ottimo inizio e per la forza d'animo con cui ha risalito la china fino al 2-2. Detto questo, la squadra di Guardiola si è confermata superiore. Al di là dell'infortunio di Goulham, che ha intaccato i meccanismi del gioco di Sarri; il non avere un piano B a certi livelli si paga. E le partite- anche le più difficili- durano novanta minuti. Il Napoli, ora staccato di sei punti dallo Shaktar (secondo nel girone), ha ancora una possibilità di raggiungere gli ottavi, ma potrebbero non bastare due vittorie nelle ultime due partite. Del resto il bilancio in Champions è decisamente negativo: su quattro gare i partenopei ne hanno perse tre. Con il Manchester City ci può stare, ma pesa tanto l'inopinata sconfitta iniziale in Ucraina.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

    Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

  • Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

    Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

  • Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

    Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

  • Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

    Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

  • Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

    Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

  • World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

    World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

  • Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

    Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

  • Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

    Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

SuperG e 5000 metri regalano due ori storici con Brignone e Lollobrigida. Bronzo nella staffetta di slittino, buoni segnali da skeleton e snowboard cross

Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

La Juventus di Spalletti è tornata, batte la Roma e si porta ad un solo punto dal quarto posto, occupato proprio dai giallorossi

Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

Il Como umilia il Torino e vede la zona Europa, colpo del Cagliari che vince sul campo della Fiorentina, scialbo pareggio tra Lecce e Lazio