05 novembre 2019, ore 23:05
agg. 28 marzo 2023, ore 17:13
I nerazzurri si fanno rimontare 2 gol e a Dortmund perdono 3-2 contro il Borussia, Napoli Salisburgo 1-1
Nella quarta giornata di Champions League, l'Inter perde 3-2 contro il Borussia Dortmund e vede allontanarsi la qualificazione agli ottavi. Grande primo tempo dei nerazzurri che vanno a segno con Lautaro Martinez (5') e Vecino (40'). Nella ripresa il blackout collettivo permette ai tedeschi di rimontare, con la doppietta di Hakimi (51' e 77') e l'acuto di Brandt (64'). Ora servono due vittorie contro Slavia Praga e Barcellona . Duro l'allenatore Conte a fine partita: "errori importanti di programmazione, chi deve capire capisca, non possiamo fare campionato e Champions con questo organico".
Il Napoli invece pareggia contro il Salisburgo e scivola al secondo posto in classifica (Liverpool a +1) conservando quattro punti di vantaggio sugli austriaci. Al San Paolo finisce 1-1, con gli ospiti che sbloccano la sfida grazie a un rigore di Haaland (11') e Lozano che pareggia con un destro al 44'. Callejon colpisce un palo al 13', traversa per Insigne al 73'. Al termine dell'incontro Ancelotti non si presenta in sala stampa, e la squadra diserta il ritiro imposto dalla società.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0
Il Napoli riscatta l'eliminazione dalla Champions League, batte la Fiorentina e si porta momentaneamente a -1 dal Milan, ma perde per infortunio Di Lorenzo, il Sassuolo passa a Pisa, terzo successo consecutivo per il Cagliari