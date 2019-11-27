Champions League, Slavia Praga-Inter 1-3, Liverpool Napoli 1-1

L'Inter batte 3-1 lo Slavia Praga e all'ultima giornata dovrà fare lo stesso risultato del Dortmund per passare agli ottavi. Eroi di serata Lautaro Martinez e Lukaku: l'argentino sblocca al 19', poi il belga fa 2-0 al 35', ma il Var annulla e assegna il rigore ai cechi che pareggiano con Soucek. Nella ripresa Lakaku raddoppia all'81', poi regala al Toro il tris.

Liverpool e Napoli pareggiano 1-1 e lasciano ancora aperti i giochi per la qualificazione agli ottavi del Gruppo E. Ad Anfield Mertens sblocca la partita con un diagonale preciso al 20', poi Lovren rimette tutto in equilibrio al 65' di testa. Con una gara ancora da giocare, Liverpool a quota 10, Napoli a 9 e Salisburgo a 7. Per il pass agli azzurri basterà un punto col Genk.