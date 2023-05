Champions League. Tra Real e City predomina l'equilibrio, 1-1

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Finisce in parità, 1-1, la prima sfida di semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City che vale un posto nella finale del 10 giugno a Istanbul. Un risultato importante in particolare per la squadra di Pep Guardiola, che mercoledì 17, in casa, proverà a chiudere il conto magari affidandosi alla vena realizzativa di Haaland, questa sera con le polveri bagnate anche per merito della difesa del Real. In cui però l'ex romanista Rudiger si è dimostrato di nuovo troppo falloso come quando, oggi, ha commesso un intervento su Gundogan che ha rischiato di far chiudere il match in anticipo al capitano del City.

IL MATCH

I campioni d'Inghilterra si sono affidati a un pressing feroce e hanno tenuto in mano il pallino del gioco per gran parte del primo tempo, mostrando capacità di palleggio e tenendo il possesso palla. Ma a segnare è stato il Madrid con una bellissima conclusione di destro del suo funambolo Vini Junior, innescato da Camavinga, a sua volta esaltato da uno spettacolare assist del fuoriclasse Modric. Ancora prima, al 25', il Real avrebbe potuto segnare l'1-0 gol se Ruben Dias non avesse effettuato un salvataggio su Benzema che stava per mettere dentro in tap in. In questa partita molto tattica, bella e intensa, e che ha mostrato in campo un grande equilibrio, si è tirato molto dalla distanza e proprio in questo modo, dopo quella di Vinicius, è arrivata anche la rete del pari di De Bruyne, con un mancino che non ha lasciato scampo al suo compagno di nazionale Courtois, che poco prima si era esibito in una bella parata proprio sul connazionale.