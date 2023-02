Chiara Ferragni, la lettera a se' stessa. E anche l'abito del monologo manda un messaggio

Il cambio look di Chiara Ferragni prima del monologo lascia tutti senza fiato, non sono nuda, questo vestito non è trasparente ma è il disegno del mio corpo, chiarisce. La sua è una lettera alla Chiara bambina ma anche all’universo femminile. Essere donna non è un limite, lottate, ditelo, incalza la Ferragni in uno dei passaggi. Il corpo di noi donne non deve generare odio e vergogna, ha detto rivolgendosi a Gianni Morandi e Amadeus. Nel primo monologo di Sanremo 2023, Chiara Ferragni si è rivolta a una bimba leggendo una lettera che poi ha detto essere la piccola Chiara. Sé stessa. Ha raccontato dei selfie che le chiedono ma anche del fatto che non posso piacere a tutti. Tanti i passaggi sulla maternità. Dalla gioia di aver avuto dei figli al rapporto con gli impegni: La nostra cultura ci ha insegnato che una madre ha una identità, in realtà ha aggiunto, le donne vengono colpevolizzate perché lavorano, gli uomini no. Ma se tu fai tutto per i tuoi figli, sei una brava madre, magari non perfetta, ma brava. Poi è tornata sul corpo e sui giudizi: Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una tr**a. "Sono fiero di te. Ti amo". E' il messaggio che Fedez ha dedicato alla moglie Chiara Ferragni su Twitter dopo il suo monologo sul palco dell'Ariston.