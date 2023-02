Chiara Ferragni trascorre una giornata in agriturismo, ma non c'è Fedez

Ancora una volta non c'è traccia di Fedez. E il giallo s'infittisce. Che fine ha fatto il rapper? La Ferragni trascorre una giornata con i figli in un posto all'insegna della natura, ma non c'è suo marito. Sanremo, che ha visto protagonista la Ferragni, potrebbe aver cambiato qualcosa nel rapporto tra Chiara e Fedez. Condizionale d'obbligo perché non ci sono conferme o smentite. La notizia certa resta una: Fedez è meno presente del solito sui social e, secondo i ben informati, avrebbe litigato con sua moglie dopo la finalissima. La causa? Forse quel bacio in bocca con Rosa Chemical. L’associazione Pro Vita & Famiglia si è scagliata contro il twerking di Rosa Chemical ed ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per "atti osceni in luogo pubblico".





COME MAI NON C'E' FEDEZ?

Leone, Vittoria e ovviamente Chiara. Ma senza Fedez. Così, finisce tutto nel mirino della Rete. L'influencer e i suoi figli trascorrono una giornata in un agriturismo in provincia di Bergamo. Una bella passeggiata con il pony e tante coccole ai cuccioli nella stalla. Il grande assente resta Fedez ed è mistero sul motivo.

Il precedente, poi, è legato a San Valentino: totalmente diverso rispetto al solito, senza dediche d'amore sui social. Il silenzio di questi giorni fa più rumore di qualsiasi altra cosa. L'unico avvistamento della coppia è avvenuto a Milano, dove sono stati "pizzicati" davanti ad un portone di un palazzo in pieno centro. Si è parlato molto di loro e di una presunta crisi matrimoniale, ma non si sa nulla di certo a riguardo.

Quello che è accaduto dietro le quinte, dopo il bacio con Rosa Chemical, è finito su tutti i siti e giornali in pochissimo tempo. Ci sarebbe stata una grandissima lite e la Ferragni - secondo rumors - avrebbe detto: “Che stai combinando?” Ma c'è un altro grande mistero: i Ferragnez avrebbero deciso di annunciare qualcosa di grande dopo Sanremo. Di cosa cosa si tratta? Chissà.