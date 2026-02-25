Chiello al Festival di Sanremo: tutto quello che c'è da sapere sulla canzone
25 febbraio 2026, ore 00:30
Nel corso della serata delle cover il duetto con Morgan sulle note di Luigi Tenco
Ritmo. Tanto ritmo per raccontare la fine di un amore: un vortice di sentimenti (note) sul palco del Teatro Ariston. Chiello arriva a Sanremo con "Ti penso sempre", il racconto di un momento di vita vissuta con la fine di un amore. Una storia quotidiana che tutti hanno vissuto una volta nella propria vita, stavolta scandita dalle note di un brano sanremese.
C'è sicuramente la sofferenza alla base della fine di un amore: tutto viene annunciato già nel titolo della stessa canzone. “La mia canzone parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”, aveva detto Chiello ospite a Sarà Sanremo con Carlo Conti.
Nel corso della serata dei duetti, venerdì 27 febbraio, Chiello duetterà con Morgan (che torna a Sanremo dopo l'edizione indimenticabile con Bugo) sulle note di Mi sono innamorato di te, capolavoro di Luigi Tenco.
"TI PENSO SEMPRE": IL TESTO DELLA CANZONE DI CHIELLO
Ti penso sempre di R. Modello - T. Ottomano - M. Pigoni F. Cigarini - S. Cigarini - T. Ottomano
Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni
Mi piacerebbe dirti che
Non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
E sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
Che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l’unico
Ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell’agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell’agonia
Nell’agonia
Se ti rivedo ti