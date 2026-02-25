Chiello al Festival di Sanremo: tutto quello che c'è da sapere sulla canzone

Ritmo. Tanto ritmo per raccontare la fine di un amore: un vortice di sentimenti (note) sul palco del Teatro Ariston. Chiello arriva a Sanremo con "Ti penso sempre", il racconto di un momento di vita vissuta con la fine di un amore. Una storia quotidiana che tutti hanno vissuto una volta nella propria vita, stavolta scandita dalle note di un brano sanremese.

C'è sicuramente la sofferenza alla base della fine di un amore: tutto viene annunciato già nel titolo della stessa canzone. “La mia canzone parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”, aveva detto Chiello ospite a Sarà Sanremo con Carlo Conti.

Nel corso della serata dei duetti, venerdì 27 febbraio, Chiello duetterà con Morgan (che torna a Sanremo dopo l'edizione indimenticabile con Bugo) sulle note di Mi sono innamorato di te, capolavoro di Luigi Tenco.

"TI PENSO SEMPRE": IL TESTO DELLA CANZONE DI CHIELLO

Ti penso sempre di R. Modello - T. Ottomano - M. Pigoni F. Cigarini - S. Cigarini - T. Ottomano

Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni





Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti