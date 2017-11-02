Christian De Sica canta le più belle canzoni del Natale

02 novembre 2017, ore 15:01
"Merry Christian" in uscita il 24 novembre
Christian De Sica pubblica il 24 novembre "Merry Christian". L’album contiene 11 grandi classici del Natale rivisitati da De Sica che mostra, in questo contesto, le sue notevoli capacità interpretative. Nella tracklist si alternano originali brani tradotti in italiano, canzoni internazionali e anche un brano tradizionale napoletano.
Questa la track list di “Merry Christian”: 1 Camminando nella fantasia2 Have Yourself a Merry Little Christmas3 Santa Claus domani verrà4 Lacreme napulitane5 Jingle Bells6 A Christmas Love Song7 Astro del ciel8 Let It Snow9 White Christmas10 Winter Wonderland11 White Christian
