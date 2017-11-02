Christian De Sica canta le più belle canzoni del Natale

02 novembre 2017, ore 15:01

"Merry Christian" in uscita il 24 novembre

Christian De Sica pubblica il 24 novembre "Merry Christian". L’album contiene 11 grandi classici del Natale rivisitati da De Sica che mostra, in questo contesto, le sue notevoli capacità interpretative. Nella tracklist si alternano originali brani tradotti in italiano, canzoni internazionali e anche un brano tradizionale napoletano.
Questa la track list di “Merry Christian”: 1 Camminando nella fantasia2 Have Yourself a Merry Little Christmas3 Santa Claus domani verrà4 Lacreme napulitane5 Jingle Bells6 A Christmas Love Song7 Astro del ciel8 Let It Snow9 White Christmas10 Winter Wonderland11 White Christian

  Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

  Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

  Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

  Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell'Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

  Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

  Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

  Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

  New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica "Hug Yourself" di KAMRAD, "Drive Safe" di Myles Smith e Niall Horan, "So Easy (To Fall In Love)" di Olivia Dean, "Sauvignon Blanc" di ROSALÍA e "Opalite" di Taylor Swift

  Carlo Conti a RTL 102.5: "Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo"

  World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: "Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare"

Achille Lauro all'Ariston: sul palco salirà mercoledì 25 febbraio come co-conduttore, l'annuncio di Carlo Conti

Lauro sarà co-conduttore del Festival insieme a Conti e Laura Pausini, presenza fissa di tutte le serate. Con il cantante si renderà omaggio alle vittime della strage di Capodanno a Crans Montana

Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

Era malato di cancro al colon. Nel novembre 2025 aveva messo all'asta alcuni cimeli legati alla sua carriera d'attore, per fare fronte alle spese per curare la sua malattia

Donnavventura Reporter Experience, una nuova tappa, tra le ultime avventure in Egitto via fino alla Giordania

Tra paesaggi desertici e le acque ricche di fascino del Mar Rosso, Donnavventura lascia l'Egitto e parte alla scoperta della Giordania