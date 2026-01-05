Christian De Sica compie gli anni, tanti auguri all'attore e regista romano che è amatissimo dai giovani (e non solo) Photo Credit: Ansa

Delicatissimo. Ma anche una grande cafonata. Anzi, una cafonata tremenda. Parole, modi di dire, che intere generazioni conoscono grazie alle batture di Christian De Sica. Oggi, l'attore romano, compie 75 anni. Il mondo della tv, del cinema e il web gli rendono omaggi riproponendo spezzoni di film che non passano mai di moda.

UNA LUNGA GAVETTA

Spesso nei suoi film ha vestito i panni del medico ricchissimo, dell'avvocato facoltoso o del figlio di papà (come in Vacanze di Natale ) tornato a casa dopo mesi di studio in America. De Sica è uno dei simboli del cinema italiano, che incarna nella commedia e nei film drammatici. Elegante, poliedrico - canta e sa ballare benissimo, De Sica resta l'idolo dei ragazzi. Il motivo? Riesce ad incarnare e rappresentare un pezzo d'Italia con quella leggerezza che per tutti è un valore aggiunto.

A scuola insieme, al Nazareno. Poi l'amicizia con Verdone, dai banchi del liceo, si è trasformata in un rapporto di parentela. De Sica, infatti, ha sposato Silvia Verdone, sorella dell'attore. Christian, come spesso hanno raccontato, ha conosciuto la sorella di Verdone durante i pomeriggio di studio a casa di Carlo: un colpo di fulmine e poi la lunga storia d'amore. Nel 1980 Christian De Sica e Silvia Verdone si sono sposati a Roma ed hanno avuto due figli Brando e Maria Rosa.

«L'ho conosciuta che lei aveva 14 anni, io 20. Andavo a fare i compiti a casa di suo fratello, Carlo Verdone, eravamo compagni banco. E ogni tanto, invece di fare i compiti, facevo la corte a Silvia. Poi quando Carlo ha scoperto che stavamo insieme, dice che mi ha menato, ma non è vero, ci siamo strattonati un po' sotto casa sua ma poi lo accettò», raccontò a Verissimo nel 2023.

IL DEBUTTO AL CINEMA E LA GRANDE EREDITA' ARTISTICA DI PAPA' VITTORIO

Christian è figlio di Vittorio De Sica, attore e regista che ha scritto la storia del cinema italiano. Il Il debutto di Christian come attore arriva nel 1972 con un ruolo nella miniserie televisiva "Blaise Pascal" di Roberto Rossellini e al cinema nel film "Pauline 1880. Un anno dopo, nel 1973, è papà Vittorio a dirigerlo al cinema nel film "Una breve vacanza". E nel 1977 vince il David di Donatello Speciale come rivelazione per "Giovannino" di Paolo Nuzzi. Giovanissimo, negli anni '70 e '80 lavora in tv nei programmi di varietà.