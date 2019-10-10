Cocktail del futuro, arriva il Bloody Mary digitale

Cocktail del futuro, arriva il Bloody Mary digitale

Cocktail del futuro, arriva il Bloody Mary digitale

Redazione Web

10 ottobre 2019, ore 09:00

E' stato realizzato dallo chef Colonna in collaborazione con "pOsti"

Partono dall'Internet Festival-Forme di Futuro di Pisa i primi test sui cocktail del futuro. Tra i primi pionieri e apripista ai progetti di tracciabilità dei piatti e dei cocktail c'è lo chef Antonello Colonna, che insieme alla start-up "pOsti" presenta domani, 11 ottobre, nel corso della manifestazione organizzata nella località toscana, il Bloody Mary digitale, tracciato in blockchain, una sorta di registro digitale. Colonna, non nuovo alla sfide tecnologiche, è ricordato anche per aver realizzato non molto tempo fa la panzanella, ricetta tracciata sempre di "pOsti", realtà finalizzata a valorizzare le ricette tradizionali delle regioni italiane e dei suoi osti, unendole a una narrazione e certificazione attraverso strumenti digitali. Il Bloody Mary digitale, preparato con il torpedino (pomodorino del basso Lazio), consentirà di bere e di vivere - assicurano i realizzatori del progetto - una esperienza di degustazione in modo garantito e consapevole. "Dopo la panzanella - spiega infatti lo chef Colonna - abbiamo voluto rendere nuovamente omaggio al pomodoro Torpedino. Abbiamo pensato che portare all'Internet Festival-Forme di Futuro il primo Bloody Mary tecnologico, tracciato in blockchain, fosse un progetto smart, futuribile, e con una giusta componente pseudo-ludica". L'Internet Festival-Forme di Futuro di Pisa sarà anche occasione per esplorare tutte le forme di futuro e per indagare sul rapporto tra web e gusto. Tra le tante proposte, nel programma della manifestazione, ci sarà la possibilità, grazie alla collaborazione di Future Cooking Lab (spin-off dell'Università di Parma), di scoprire come usare l'azoto liquido per trasformare un caffè in un gelato, come cucinare il pesce in lavastoviglie e degustare l'aperitivo molecolare. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

    La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

  • Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0

    Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0

  • Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane

    Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane

  • Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

    Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

  • L'Italia tra le mete preferite degli stranieri per l'Epifania. Primo, positivo, bilancio delle festività natalizie

    L'Italia tra le mete preferite degli stranieri per l'Epifania. Primo, positivo, bilancio delle festività natalizie

  • Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

    Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

  • New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

    New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

  • Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

    Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

  • Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

    Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

  • Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

    Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

“Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

“Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

Il libro parte dai fatti di cronaca su dieci casi di femminicidio e li trasforma in versi, dedicandoli a ciascuna di queste donne che non ce l’hanno fatta

L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

Il nuovo ceppo K del virus A/H3N2, è ormai il più diffuso, è più contagioso, ma anche meno forte, in tutta Europa ricoveri record in ospedali per problemi respiratori .

La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

Si stima che 5 milioni di italiani usano oggi ChatGPT, numero triplicato in un anno e destinato a salire