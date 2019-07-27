Col maltempo fine del grande caldo, da martedì torna il sole

Temperature in graduale rialzo ma valori nella norma

La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi ci sono stati forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si attenuerà anche all'estremo Sud e le temperature saranno in calo di 10-15 gradi. Da lunedì la perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo da martedì un miglioramento del tempo su tutta l'Italia con valori nella norma. Sono le previsioni di Meteo Expert. "Lunedì qualche residua pioggia o rovescio sarà possibile tra bassa Campania e Calabria tirrenica con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi orientali - spiegano i metereologi - Un po' di nubi ci saranno anche nelle zone interne del Centro-Sud. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno in ulteriore calo all'estremo Sud e in Sicilia, mentre subiranno un aumento nel resto del Paese. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, più intensi sul canale di Sicilia. Libeccio nel Mar Ligure". Tra martedì e mercoledì, aggiungono gli esperti, l'alta pressione sarà di nuovo in rinforzo sull'Italia "garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato con l'eccezione di alcuni temporali sui settori alpini centro-orientali, specialmente nella giornata di mercoledì 31". Anche per i primi giorni di agosto, al momento, non si prevedono sorprese: prevarranno infatti condizioni di tempo stabile. "Le temperature saranno in graduale rialzo specie al Centro-Sud dove, i primi giorni di agosto, il caldo si intensificherà ulteriormente. Valori nella norma o poco al di sopra sulle regioni settentrionali", conclude Meteo Expert.

