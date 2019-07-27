Col maltempo fine del grande caldo, da martedì torna il sole

Col maltempo fine del grande caldo, da martedì torna il sole

Col maltempo fine del grande caldo, da martedì torna il sole

Redazione Web

27 luglio 2019, ore 22:00

Temperature in graduale rialzo ma valori nella norma

La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi ci sono stati forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si attenuerà anche all'estremo Sud e le temperature saranno in calo di 10-15 gradi. Da lunedì la perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo da martedì un miglioramento del tempo su tutta l'Italia con valori nella norma. Sono le previsioni di Meteo Expert. "Lunedì qualche residua pioggia o rovescio sarà possibile tra bassa Campania e Calabria tirrenica con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi orientali - spiegano i metereologi - Un po' di nubi ci saranno anche nelle zone interne del Centro-Sud. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno in ulteriore calo all'estremo Sud e in Sicilia, mentre subiranno un aumento nel resto del Paese. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, più intensi sul canale di Sicilia. Libeccio nel Mar Ligure". Tra martedì e mercoledì, aggiungono gli esperti, l'alta pressione sarà di nuovo in rinforzo sull'Italia "garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato con l'eccezione di alcuni temporali sui settori alpini centro-orientali, specialmente nella giornata di mercoledì 31". Anche per i primi giorni di agosto, al momento, non si prevedono sorprese: prevarranno infatti condizioni di tempo stabile. "Le temperature saranno in graduale rialzo specie al Centro-Sud dove, i primi giorni di agosto, il caldo si intensificherà ulteriormente. Valori nella norma o poco al di sopra sulle regioni settentrionali", conclude Meteo Expert.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

    Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

  • Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

    Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

  • Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

    Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

  • Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

    Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

  • Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

    Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

  • La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

    La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

  • Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

    Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciam

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciamene un po’ ” di Tommaso Paradiso

  • L'ex presidente del Brasile Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato

    L'ex presidente del Brasile Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato

  • Giorgia e i giudici di X Factor a RTL 102.5: “Quest’anno il livello dei concorrenti sarà piuttosto alto, ne vedremo delle belle”

    Giorgia e i giudici di X Factor a RTL 102.5: “Quest’anno il livello dei concorrenti sarà piuttosto alto, ne vedremo delle belle”

Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato nel Vercellese

Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato nel Vercellese

E' stata disposta l'autopsia sui corpi di padre e figlia deceduti nello schianto del velivolo in una risaia

Maltempo: fermato un treno prima di una voragine in Lombardia. All’Elba in 200 isolati

Maltempo: fermato un treno prima di una voragine in Lombardia. All’Elba in 200 isolati

Alluvioni e piogge intense in tutto il centro nord. Eventi estremi attesi su molte delle nostre regioni a causa del passaggio di una perturbazione dal Nord Europa. Disagi soprattutto in quattro regioni Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio

Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

Le apparizioni mariane e la trasudazione della statuina dichiarate false dalla chiesa cattolica, tra i presunti truffati anche un fedele che donò ben 123mila euro