Coldiretti, tofu e seitan addio, Italiani tornano a carne vera

Redazione Web

22 settembre 2019, ore 08:00

Si rileva un incremento nella domanda di carne del 13% nel 2018

La Coldiretti ha evidenziato come gli Italiani stiano gradualmente abbandonando tofu e seitan a favore di un ritorno alla carne vera. Sulla base di dati relativi al 2018, l'associazione segnala il crollo del consumo dei prodotti a base vegetale sostitutivi della carne con una flessione degli acquisti del 9% per tofu e seitan e del 41% per i wurstel vegetali. Vola, invece, la domanda per la carne, che raggiunge il picco del +13% per quella confezionata. Il consumo pro capite di carne, dice la Coldiretti, "è stimato in Italia in circa 79 chili, e resta ben al di sotto dei livelli di altri paesi europei come Spagna (100 chili), Germania o Francia (86 chili)". Gli Italiani privilegiano qualità e sostenibilità dell'allevamento e il 45% sceglie carne proveniente da allevamenti nazionali, il 29% sceglie quelle locali e il 20% quelle a marchio DOP, IGP o con altre certificazioni di origine.

                                                                            

Argomenti

Carne
Coldiretti
Italiani
Seitan
Tofu

