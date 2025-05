Coldplay, Chris Martin: "Nuove canzoni in arrivo nel 2017"

Tra pochi giorni "A Head Full of Dreams", l'ultimo lavoro dei Coldplay , compirà un anno, ma già si guarda al futuro. A pochi giorni dalla pubblicazione di Everglow, l'ultimo singolo registrata in una nuova versione da Chris Martin, arriva infatti l'annuncio da parte del frontman sul profilo Twitter ufficiale della band: "Ciao a tutti, stiamo lavorando a nuove canzoni per il prossimo anno. Si chiama 'Kaleidoscope EP '. Speriamo stiate bene, con affetto Chris Martin".

Ciò che sappiamo è veramente poco. Si tratterà probabilmente di un album composto da non più di 5 o 6 canzoni, dato che come comunicato sarà un EP. Inoltre, in "A Head Full of Dreams", già esiste una traccia chiamata "Kaleidoscope" che vede la partecipazione di Barack Obama: la band aveva infatti campionato la voce del Presidente USA uscente che ha cantato "Amazing Grace" in occasione del funerale di Clementa C. Pinckney, uccisa in una sparatoria nella Emanuel African Methodist Episcopal Church di Charleston.