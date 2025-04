Coldplay, live esclusivo a "Che tempo che fa"

Chris Martin al piano e voce e il chitarrista Jonny Buckland eseguiranno dal vivo alcuni brani

I Coldplay superospiti a "Che Tempo Che Fa", in onda domenica 13 novembre dalle ore 20. A quasi un anno dalla pubblicazione dell’ultimo album A Head Full of Dreams la band arriva in Italia per una performance live intima e speciale: in studio il frontman Chris Martin al piano e voce e il chitarrista Jonny Buckland eseguiranno dal vivo alcuni brani tratti dal loro settimo album in studio, tra cui la ballata "Everglow". La band è attesa in Italia per due date allo Stadio San Siro di Milano il 3 e 4 luglio 2017.

