Collant compiono 60 anni, li inventò un marito premuroso

L'accessorio ancora oggi è considerato un salvavita dalle donne che lavorano e che viaggiano

I collant compiono 60 anni. Era il 1953 quando Ethel Boone, moglie dell’americano Allen Gant sr, allora a capo dell’azienda tessile Glen Raven Mills, lamentandosi per il fatto di essere costretta ad accompagnare il marito in lunghi viaggi pur essendo incinta, suggerì di prendere due calze e di appiccarle ad una mutanda. Gant, pochi anni dopo, nel 1959, inventava e metteva sul mercato i collant, vero e proprio salvavita delle donne che lavorano e che viaggiano. Un accessorio, molto utilizzato ancora oggi, che mescola comodità, sensualità, comfort domestico e trasgressione e che permette di arricchire anche il più semplice degli outfit.

