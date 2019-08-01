Collant compiono 60 anni, li inventò un marito premuroso

Collant compiono 60 anni, li inventò un marito premuroso

Redazione Web

01 agosto 2019, ore 10:00 , agg. alle 10:14

L'accessorio ancora oggi è considerato un salvavita dalle donne che lavorano e che viaggiano

I collant compiono 60 anni. Era il 1953 quando Ethel Boone, moglie dell’americano Allen Gant sr, allora a capo dell’azienda tessile Glen Raven Mills, lamentandosi per il fatto di essere costretta ad accompagnare il marito in lunghi viaggi pur essendo incinta, suggerì di prendere due calze e di appiccarle ad una mutanda. Gant, pochi anni dopo, nel 1959, inventava e metteva sul mercato i collant, vero e proprio salvavita delle donne che lavorano e che viaggiano. Un accessorio, molto utilizzato ancora oggi, che mescola comodità, sensualità, comfort domestico e trasgressione e che permette di arricchire anche il più semplice degli outfit. 

