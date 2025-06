Collisioni 2019, annunciati programma e ospiti

Torna a Barolo nel primo weekend di luglio Collisioni, il festival agrirock di letteratura e musica in collina più amato dell’estate, uno dei festival di riferimento nel panorama europeo che ogni anno richiama a Barolo, nelle Langhe Patrimonio dell'Umanità, decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e dall'estero. Non un festival di letteratura e nemmeno un festival di musica, di cinema o di enogastronomia, ma a una vera e propria compilation culturale, una collisione tra generi artistici e spettatori diversi, che si ritrovano insieme per un weekend in collina. Tra gli ospiti John Irving, Stefano Accorsi, il Volo, Luca Argentero, Giorgio Panariello, Mauro Corona con Omar Pedrini, Gino Strada, Chuck Palahniuk, Loredana Bertè, Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi, Selvaggia Lucarelli, Beppe Severgnini, Roberto Saviano, Frankie Hi NRG MC, Ambra Angiolini, Paola Turci, Marco Travaglio, Jonathan Coe, Carl Brave, Claudio Magris, Diodato, Enrico Mentana, Francesca Reggiani, Rkomi, Emmanuel Carrère, Valerio Massimo Manfredi, Nina Zilli, Ghemon, Ezio Greggio, The Jackal, Ornella Vanoni, Daniele Silvestri, Guillermo Mariotto, Paolo Ruffini a Collisioni, i Selton, Max Gazzè, Simona Ventura, Maurizio Carucci degli Ex-Otago, Lazza, Lodovica Comello. La sera di sabato 6 luglio il Palco Verde di Collisioni ospiterà un evento unico: Al Bano, 8 dischi di platino e 26 dischi d'oro, artista italiano amatissimo non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sarà protagonista a Barolo con Ernesto Assante di una serata di musica e parole: si racconterà e si si esibirà in un concerto unico tra musica e parole accompagnato dalla sua storica band, per ripercorrere i successi immortali che da oltre mezzo secolo nella sua folgorante carriera continua a donare alla musica italiana. Domenica 7 luglio, sempre sul Palco Verde, sarà la volta di Mahmood in concerto a Collisioni, dopo la vittoria a Sanremo e il successo all'Eurovision che ha riportato l'Italia sul podio dopo il 2011. RTL 102.5 è media partner ufficiale dell'evento. Di seguito il calendario dei concerti.



