Collisioni, Mahmood sul palco di Barolo, il 7 luglio

Il vincitore di Sanremo 2019 sarà l'headliner del palco verde del Festival Agrirock

Il Collisioni Festival si arricchisce di un altro grande nome. Mahmood, domenica 7 luglio, salirà sul palco del festival Agrirock di Barolo. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2019, lo strepitoso successo dell’album “Gioventù Bruciata” e il doppio disco di platino per il singolo “Soldi”, il giovane Mahmood è pronto per fare da headliner ad un festival così importante, di cui RTL 102.5 è media partner. Il biglietto per il concerto, in vendita a 10 euro comprensivi dei diritti di prevendita, comprenderà anche tutti gli incontri con musicisti, scrittori internazionali, attori del cinema, giornalisti che animeranno le piazze e vie di Barolo per la tradizionale seconda giornata del weekend di Collisioni. Il programma completo delle due giornate e gli altri live verranno annunciati entro la terza settimana di maggio. Biglietti acquistabili a partire da mercoledì 15 maggio dalle ore 11 presso i rivenditori autorizzati: TicketOne, Ticketmaster, CiaoTickets e PiemonteTicket. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, il 17 aprile parteciperà al London Eurovision Party per esibirsi dal vivo davanti al pubblico londinese, prima dell’Eurovision Song Contest che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv.

