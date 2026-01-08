Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

"Sento di poter contare su di voi": le parole di Papa Leone, al Concistoro straordinario che raduna a Roma 170 cardinali, fanno il giro del mondo. Il Papa, subito dopo la chiusura della Porta Santa e quindi del Giubileo, chiama a raccolta attorno a sé i cardinali nell'Aula Paolo VI del Vaticano.

'Sento, sperimento la necessità di poter contare su di voi: siete voi che avete chiamato questo servitore a questa missione!'

Penso che sia molto importante la partecipazione di tutti voi a questa esperienza come Collegio dei Cardinali della Chiesa, che offre non solo a noi - non è per noi -, offre alla Chiesa e al mondo una certa testimonianza della volontà, del desiderio, riconoscendo il valore di trovarci insieme, di fare il sacrificio di un viaggio - per alcuni di voi molto lungo - per venire a stare insieme e poter cercare insieme ciò che lo Spirito Santo vuole per la Chiesa oggi e domani. Quindi per questo veramente penso che sia importante, anche se è un tempo brevissimo, però è un tempo molto importante anche per me 'Chiediamoci: c'è vita nella nostra Chiesa? Io sono convinto di sì, certamente. Questi mesi, se non l'avessi vissuto prima, certamente ho avuto tantissime belle esperienze della vita della Chiesa. Però la domanda è lì: c'è vita nella nostra Chiesa? C'è spazio per ciò che nasce? Amiamo e annunciamo un Dio che rimette in cammino? . Non possiamo chiuderci e dire: ''Tutto è già fatto, finito, fate come sempre abbiamo fatto''. C'è veramente un cammino e con il lavoro di questi giorni stiamo camminando insieme''.

QUANDO TERMINA IL CONCISTORO?

La fine dei lavori del Concistoro è prevista per oggi. In mattinata, il Papa, presso l'Altare della Cattedra, nella Basilica Vaticana ha celebrato la messa con i cardinali riuniti nel Concistoro. Due dei quattro temi sul tappeto sono stati scelti a larga maggioranza dai cardinali e saranno discussi oggi: la sinodalità e la missionarietà.

L'APPELLO AI CARDINALI

Il Papa si rivolge ai cardinali. E dice: ''Non sempre riusciremo a trovare soluzioni immediate ai problemi che dobbiamo affrontare. Sempre, però, in ogni luogo e circostanza, potremo aiutarci reciprocamente - e in particolare aiutare il Papa - a trovare i ''cinque pani e due pesci'' che la Provvidenza non fa mai mancare là dove i suoi figli chiedono aiuto; e ad accoglierli, consegnarli, riceverli e distribuirli, arricchiti della benedizione di Dio e della fede e dell'amore di tutti, così che a nessuno manchi il necessario''.



