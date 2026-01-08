Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa" Photo Credit: agenzia fotogramma

Francesco Fredella

08 gennaio 2026, ore 14:45

Il Papa pranza insieme ai cardinali. Nel pomeriggio riprenderanno i lavori sino alle 19. Al termine, la conferenza stampa

"Sento di poter contare su di voi": le parole di Papa Leone, al Concistoro straordinario che raduna a Roma 170 cardinali, fanno il giro del mondo. Il Papa, subito dopo la chiusura della Porta Santa e quindi del Giubileo, chiama a raccolta attorno a sé i cardinali nell'Aula Paolo VI del Vaticano.

'Sento, sperimento la necessità di poter contare su di voi: siete voi che avete chiamato questo servitore a questa missione!'
Penso che sia molto importante la partecipazione di tutti voi a questa esperienza come Collegio dei Cardinali della Chiesa, che offre non solo a noi - non è per noi -, offre alla Chiesa e al mondo una certa testimonianza della volontà, del desiderio, riconoscendo il valore di trovarci insieme, di fare il sacrificio di un viaggio - per alcuni di voi molto lungo - per venire a stare insieme e poter cercare insieme ciò che lo Spirito Santo vuole per la Chiesa oggi e domani.

Quindi per questo veramente penso che sia importante, anche se è un tempo brevissimo, però è un tempo molto importante anche per me 'Chiediamoci: c'è vita nella nostra Chiesa? Io sono convinto di sì, certamente. Questi mesi, se non l'avessi vissuto prima, certamente ho avuto tantissime belle esperienze della vita della Chiesa. Però la domanda è lì: c'è vita nella nostra Chiesa? C'è spazio per ciò che nasce? Amiamo e annunciamo un Dio che rimette in cammino? . Non possiamo chiuderci e dire: ''Tutto è già fatto, finito, fate come sempre abbiamo fatto''. C'è veramente un cammino e con il lavoro di questi giorni stiamo camminando insieme''.

LEGGI ANCHE - Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

QUANDO TERMINA IL CONCISTORO?

La fine dei lavori del Concistoro è prevista per oggi.  In mattinata, il Papa, presso l'Altare della Cattedra, nella Basilica Vaticana ha celebrato la messa con i cardinali riuniti nel Concistoro. Due dei quattro temi sul tappeto sono stati scelti a larga maggioranza dai cardinali e saranno discussi oggi: la sinodalità e la missionarietà.

L'APPELLO AI CARDINALI

Il Papa si rivolge ai cardinali. E dice: ''Non sempre riusciremo a trovare soluzioni immediate ai problemi che dobbiamo affrontare. Sempre, però, in ogni luogo e circostanza, potremo aiutarci reciprocamente - e in particolare aiutare il Papa - a trovare i ''cinque pani e due pesci'' che la Provvidenza non fa mai mancare là dove i suoi figli chiedono aiuto; e ad accoglierli, consegnarli, riceverli e distribuirli, arricchiti della benedizione di Dio e della fede e dell'amore di tutti, così che a nessuno manchi il necessario''.


Argomenti

concistoro
Papa Leone XIV
vaticano

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Christian De Sica compie gli anni, tanti auguri all'attore e regista romano che è amatissimo dai giovani (e non solo)

    Christian De Sica compie gli anni, tanti auguri all'attore e regista romano che è amatissimo dai giovani (e non solo)

  • I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

    I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

  • Saldi, al via la stagione invernale: tutto quello che c'è da sapere sugli sconti in arrivo

    Saldi, al via la stagione invernale: tutto quello che c'è da sapere sugli sconti in arrivo

  • Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

    Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

  • "Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

    "Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

  • "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

    "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

  • La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

    La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

  • Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

    Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

  • La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

    La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

  • “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

    “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

Al sovrano d'Inghilterra sarà conferito anche il titolo ad hoc di 'Royal Confrater' presso la Basilica di S. Paolo fuori le Mura

I cambiamenti climatici ci fanno mangiare più zuccheri, è il risultato di uno studio

I cambiamenti climatici ci fanno mangiare più zuccheri, è il risultato di uno studio

Ci sarebbero correlazioni tra l’aumento delle temperature medie e gli acquisti dei consumatori

Novembre è il mese del “International games month @your Library 2025”, tutti in biblioteca … a giocare

Novembre è il mese del “International games month @your Library 2025”, tutti in biblioteca … a giocare

Nel mese internazionale dell'enigmistica si terranno gare di parole, rebus e indovinelli per stimolare la mente e socializzare