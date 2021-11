Confesercenti, italiani più poveri, strage di lavoratori autonomi. Istat, fiammata dei prezzi

La pandemia ha impoverito gli italiani, la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise parla della crescita del paese e avverte “La ripresa dei consumi sarà più lenta di quella del Pil”. A incidere anche la crisi del lavoro, dall’inizio dell’anno sono stati recuperati meno della metà dei posti persi nel 2020, per i lavoratori indipendenti, poi, è stata una vera e propria strage. De Luise chiede al governo di ridurre il costo del lavoro. Tra i temi centrali dell’Assemblea annuale di Confesercenti lavoro appunto ma anche inflazione, consumi, taglio delle tasse. Sulla pressione fiscale, promosso l’impegno da 8 miliardi in manovra, Confesercenti sottolinea la concorrenza distorta tra i big online ed esercizi fisici. E sull’aumento dei prezzi al consumo l’Istat conferma la fiammata di ottobre dello 0,7% su base mensile e del 3% su base annua, mai così alta dal 2012, un’accelerazione in larga parte dovuta ai prezzi di luce, gas e benzina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio alla Presidente della Confesercenti, De Luise, ha sottolineato come la ripresa dell’economia dopo la crisi e le criticità sul lavoro siano facce della stessa medaglia.

MATTARELLA, ECONOMIA IN FORTE RECUPERO MA CRITICITA' LAVORO

"La nostra economia appare in forte recupero dopo la crisi, anche grazie all'espansione dei consumi delle famiglie. La ripartenza vede protagoniste le imprese, grandi e piccole, che hanno resistito a momenti durissimi. Hanno saputo rilanciare la propria attività e l'occupazione, che tuttavia presenta ancora criticità, incluso l'ambito del lavoro autonomo, particolarmente colpito". Questo il cuore del messaggio inviato alla Confesercenti dal Capo dello Stato Mattarella, analisi in cui ha anche sottolineato che il Pnrr "Può ora orientare il nostro modello di sviluppo verso un percorso più equo e sostenibile".

GLI INTERVENTI DEI LEADER

Per il segretario del Pd, Enrico Letta, "Serve ridurre la tasse sul lavoro per aiutare la domanda interna". Il leader del M5S Giuseppe Conte rilancia sulla semplificazione “Abolire l'Irap e creare un'imposta unica per le imprese. Quindi modulare gli scaglioni Irpef, alleggerendo il carico delle fasce di reddito medie e basse". Alla Confesercenti Giorgia Meloni, presidente di Fratelli D’Italia, interviene sugli 8 miliardi stanziati, in manovra, dal governo per tagliare le tasse “Sono sicuramente uno stanziamento significativo ma solo se concentrati su un unico grande obiettivo. C'è il rischio che alla fine si faccia il solito gioco un po’ qui, un po’ su, un po’ lì, spalmati non serve. Io li metterei sul taglio del cuneo fiscale. Il lavoro deve essere la priorità". "Fosse per me metterei tutti gli 8 miliardi su partite Iva, commercianti e professionisti" così il leader della Lega, Matteo Salvini.