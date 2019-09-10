Conte bis, via libera anche da Palazzo Madama

Conte bis, via libera anche da Palazzo Madama

Conte bis, via libera anche da Palazzo Madama

Redazione Web

10 settembre 2019, ore 20:02

Il disco verde è arrivato con due voti in meno del governo M5S-Lega. Nuovo duello fra il premier e Salvini

Pure il Senato ha votato la fiducia all’esecutivo Conte bis. 169 sì, 133 i no, 5 gli astenuti. A favore i voti di M5s, Pd e Leu, oltre a quelli di esponenti del gruppo Misto e dei senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti. Ed è stato un vero e proprio duello con la Lega e il suo leader quello che il premier ha condotto dai banchi del governo al Senato. Per la seconda volta, dopo la replica di ieri a Montecitorio. Insomma, prima Matteo Salvini accusa Conte di essere passato dalla "rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi". Non solo, ecco un altro affondo: "Lo stile è sostanza, non dipende solo dalla cravatta, dalla pochette e dal capello ben pettinato". Arriva quindi la risposta di Giuseppe Conte: “Dovrete spiegare al Paese cosa ci sia di dignitoso nei repentini voltafaccia delle scorse settimane”. E la Lega si è fatta sentire anche con i cori ripetuti “Traditore, senza onore!', e con la maglietta “Parliamo di Bibbiano”. Fra i dissidenti, Matteo Richetti e Gianluigi Paragone che a differenza del sì dei loro gruppi, si sono astenuti.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • In Brasile vince Norris, grande corsa di Antonelli, secondo al traguardo, ritirate le Ferrari

    In Brasile vince Norris, grande corsa di Antonelli, secondo al traguardo, ritirate le Ferrari

  • Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

    Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

  • Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

    Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

  • Musetti alle Finals di Torino, è già record per l'Italia, oltre a lui, il numero uno al mondo Sinner

    Musetti alle Finals di Torino, è già record per l'Italia, oltre a lui, il numero uno al mondo Sinner

  • Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

    Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

  • Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

    Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

  • Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

    Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

  • Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

    Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

  • X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

    X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

Unione europea: Ucraina e competitività, questi i temi (controversi) del Consiglio europeo a Bruxelles

Unione europea: Ucraina e competitività, questi i temi (controversi) del Consiglio europeo a Bruxelles

La premier Giorgia Meloni ha avuto anche un faccia a faccia con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e ha ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e di cambiamenti sostanziali al Green Deal

Quirinale, il pasticcio di San Francesco e il Capo dello Stato Mattarella avverte: "Le leggi siano chiare"

Quirinale, il pasticcio di San Francesco e il Capo dello Stato Mattarella avverte: "Le leggi siano chiare"

Lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere: "I testi legislativi presentino contenuti inequivoci". Nei dieci anni e mezzo di mandato un solo rinvio al Parlamento, senza apporre la sua firma al provvedimento, ma diversi i rilievi

Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo

Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo

“Non manderemo mai i nostri figli a combattere e morire in Ucraina”, ha detto il segretario del partito