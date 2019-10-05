Conte piccato alla vigilia di Inter-Juventus, proposta di togliere la mia stella è becera

"A me dispiace che Agnelli sia intervenuto. Perchè così ha dato importanza ha una proposta becera, volgare, priva di valori. Ha dato spazio all'ignoranza. Non devo dare spazio a questo argomento". Così Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juve sulla petizione di alcuni tifosi bianconeri che chiedono la rimozione della stella dedicata al tecnico fuori dallo stadio. "La colpa è vostra - aggiunge rivolgendosi ai giornalisti - date spazio a situazioni becere. Non devo ringraziare niente e nessuno, avrei preferito che nessun desse spazio a questi beceri"