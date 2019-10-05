Conte piccato alla vigilia di Inter-Juventus, proposta di togliere la mia stella è becera

Redazione Web

05 ottobre 2019, ore 15:37

L'allenatore nerazzurro ha commentato la petizione di alcuni tifosi juventini che chiedono che sia rimossa la stella a lui dedicata fuori dallo Stadium

"A me dispiace che Agnelli sia intervenuto. Perchè così ha dato importanza ha una proposta becera, volgare, priva di valori. Ha dato spazio all'ignoranza. Non devo dare spazio a questo argomento". Così Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juve sulla petizione di alcuni tifosi bianconeri che chiedono la rimozione della stella dedicata al tecnico fuori dallo stadio. "La colpa è vostra - aggiunge rivolgendosi ai giornalisti - date spazio a situazioni becere. Non devo ringraziare niente e nessuno, avrei preferito che nessun desse spazio a questi beceri"

