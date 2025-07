Conti pubblici, l'Italia si salva e il governo festeggia

La Commissione Ue non apre la procedura d’infrazione, e il dem Sassoli viene eletto presidente del Parlamento europeo

L'Italia si impegna a una 'ampia adesione' al Patto di Stabilità europeo come obiettivo della politica di bilancio 2019, e nella strategia che presenterà per il 2020. Lo hanno scritto il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni Tria nella lettera finale alla Commissione europea sulla correzione dei conti pubblici, lettera che ha consentito di evitare la procedura per deficit eccessivo. In pratica, i risparmi sui fondi per reddito di cittadinanza e quota 100 saranno imputati anche nel 2020 alla riduzione del deficit. 'Siamo un Paese credibile, è stata premiata la nostra serietà', questo il commento di Conte. Tutto quando David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo con 345 voti, 11 in più della maggioranza assoluta. 'Non siamo un incidente della storia, ma i figli e i nipoti di coloro che hanno trovato l'antidoto alla degenerazione nazionalista che ha avvelenato il '900. Siamo europei anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi', ha detto nel suo primo discorso l'eurodeputato del Pd, aggiungendo che il Consiglio Ue 'ha il dovere morale di cambiare il regolamento di Dublino per gestire i flussi migratori’. Intanto prosegue lo scontro fra le toghe e Salvini, dopo che il ministro aveva definito vergognoso il verdetto di mancata condanna di Carola Rackete. Il Csm invoca una pratica a tutela del giudice di Agrigento.​

Argomenti

conti governo italia salva

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti