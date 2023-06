Continuano le ricerche di Kata, la bimba di cinque anni scomparsa a Firenze, la procura indaga per sequestro di persona

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Continuano le ricerche di Kata, la bimba di cinque anni scomparsa lo scorso 10 giungo da un ex hotel occupato di via Maragliano a Firenze. Dalla scorsa notte ai carabinieri si sono aggiunti i volontari della Protezione civile e da qualche ora la bambina viene ricercata anche con i droni. Ieri la madre della piccola, parlando con i carabinieri aveva ipotizzato alcuni sospetti, ma dai primi accertamenti degli investigatori, al momento su queste persone non sono emersi riscontri. Oggi Kathrina ha ripetuto che “È impossibile che lei si perda, impossibile che si allontani da sola”, aggiungendo che “Non denuncio nessuno, ma per favore fate tornare a casa Kata, ridatemi la mia bambina”. Anche la telefonata che un uomo con accento spagnolo ha fatto ad una amica della donna e che afferma di avere la bambina, potrebbe essere quella di un mitomane, anche se il generale dei carabinieri, Gabriele Vitagliano, comandante provinciale a Firenze, sostiene che “la stiamo esaminando”, aggiungendo che “abbiamo elementi per dire che si tratta di una telefonata fallace. Stiamo cercando di rintracciare la persona che ha fatto questa telefonata”.





Rapimento, pista seguita per esclusione

La procura di Firenze intanto ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre i carabinieri non escludono che la sparizione di Kata sia legata a litigi all’interno dell’ex albergo. “È una pista che stiamo seguendo ma non ci ha dato un nome o gli elementi su una persona su cui indagare come invece è sembrato”. Ha detto ancora in una conferenza stampa il generale dei carabinieri di Firenze Gabriele Vitagliano facendo il punto sulle ricerche della bimba scomparsa. “Sugli occupanti dell'ex albergo ci sono degli elementi di interesse che però finora non sembrano ricollegabili alla sparizione della bambina” ha detto ancora. “Una ritorsione?”, gli è stato chiesto. “Tutto possibile”, ha spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri sottolineando che “se è un rapimento può essere motivato da ritorsione, elemento che non necessariamente è riferibile al litigio di cui parlava la madre”.