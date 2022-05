Conto alla rovescia per il Radio Zeta Future Hits Live 2022. L'evento già sold out del 9 giugno sarà trasmesso in radiovisione in contemporanea su Radio Zeta, RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play

Manca poco alla prima edizione del Radio Zeta Future Hits Live 2022, il primo festival della generazione zeta. L’evento ha fatto registrare il sold out: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane.

La serata sarà trasmessa dalle 21 in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play ( https://play.rtl.it/ ).

Da oggi è ufficiale: sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2022 come special guest Tommaso Paradiso.

Gli artisti che si esibiranno il 9 giugno saranno: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke e Tananai.