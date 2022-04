Coppe Europee, pari Atalanta a Lipsia, La Roma sconfitta in Norvegia

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 in casa del Lipsia la partita d’andata dei quarti di finale di Europa League, disputato alla Red Bull Arena della città tedesca. A fare la partita sono stati gli orobici che sono passati in vantaggio dopo 17 minuti con Muriel che ha raccolto un bell’assist di Zapapcosta. Il pareggio della squadra di casa è arrivato al 58esimo, complice un autogol di Zappacosta. Un minuto prima l’arbitro aveva fischiato un calcio di rigore per un intervento piuttosto duro di Demiral nei confronti di un avversario, all’interno dell’area. Prima di concedere il penalty, il direttore di gara ha consultato la Var. Rigore valido, ma Andre Silva ha sprecato l’occasione di pareggiare. Il portoghese ha cercato l’angolino destro, ma Musso ha parato. Pochi secondi dopo su rinvio Davide Zappacosta ha cercato di spazzare via la palla, ma l’ha mandata nella sua rete, consentendo così agli avversari di pareggiare. Nel secondo tempo ci sono state occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non è più cambiato. La qualificazione si deciderà tra sette giorni al Gewiss Stadium di Bergamo. Al termine della gara questo il commento dell'allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini: "Una bellissima partita, come se ne vedono soltanto in Europa, dove non si puo' speculare sul pareggio".





Bodo Glimt-Roma 2-1

La Roma torna dalla Norvegia con una sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Il Bodo Glimt ha battuto i gialorossi 2-1. Ai giallorossi non basta il gol di Pellegrini al 34esimo che ha portato in vantaggio la squadra di Mourinho. I padroni di casa hanno saputo ribaltare la partita e in avvio di ripresa è arrivato prima il pari grazie ad una papera di Rui Patricio sul tiro di Wembangomo. La beffa è invece arrivata ad un minuto dalla fine quando Vetlesen ha ribadito in gol per il 2-1 dei padroni di casa. Il Ritorno tra 7 giorni all'Olimpico. nella fase a giorni la Roma, sullo stesso campo era stata sconfitta 6-1. L'attesa rivincita non si è dunque consumata.