Corea del Nord, nuovo lancio di un missile

Lo afferma il US Pacific Command

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a medio raggio. Lo afferma il US Pacific Command, sottolineando che il missile non ha posto nessuna minaccia per gli Stati Uniti. Il US Pacific Command è impegnato a lavorare con Giappone e Corea del Sud.

