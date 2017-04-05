Corea del Nord, nuovo lancio di un missile

05 aprile 2017, ore 09:48
Lo afferma il US Pacific Command
La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a medio raggio. Lo afferma il US Pacific Command, sottolineando che il missile non ha posto nessuna minaccia per gli Stati Uniti. Il US Pacific Command è impegnato a lavorare con Giappone e Corea del Sud.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore
i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna
Giugliano, Napoli: rissa al calcetto, un ragazzino di 15 anni viene accoltellato, è grave, fermato un 18enne
Secondo i carabinieri, ieri sera due gruppi di giovanissimi si sono fronteggiati al termine di una partita: un 15enne è stato colpito all'addome, operato nella serata di ieri, è in prognosi riservata