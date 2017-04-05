Corea del Nord, nuovo lancio di un missile

Redazione Web

05 aprile 2017, ore 09:48

Lo afferma il US Pacific Command

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a medio raggio. Lo afferma il US Pacific Command, sottolineando che il missile non ha posto nessuna minaccia per gli Stati Uniti. Il US Pacific Command è impegnato a lavorare con Giappone e Corea del Sud.

