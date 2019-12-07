Fabrizio Corona fuori dal dal carcere, sconterà la pena in istituto di cura

Fabrizio Corona fuori dal dal carcere, sconterà la pena in istituto di cura

Fabrizio Corona fuori dal dal carcere, sconterà la pena in istituto di cura

Redazione Web

07 dicembre 2019, ore 09:46

Lo ha stabilito il giudice di Sorveglianza di Milano

L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona esce dal carcere per scontare la pena in istituto di cura vicino a Monza. Lo ha stabilito il giudice di Sorveglianza di Milano con una decisione "umanitaria". Si tratta, infatti, di una "differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria" in un istituto dal quale non potrà allontanarsi in quanto è il luogo nel quale proseguirà a scontare la sua pena durante le cure. Corona è stato in carcere 5 anni e 5 mesi (su 9 anni e 8 mesi totali) ed era stato ammesso a misure alternative finché nel marzo 2019 il beneficio gli era stato revocato a causa di una serie di violazioni, alcune delle quali durante le sue presenze tv. Ora le relazioni psichiatriche dell'équipe di San Vittore hanno segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi, con l'indicazione che Corona non reggerebbe più il carcere e inizierebbe già ad essere resistente alle terapie farmacologiche

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

    Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

  • La Corte d'Appello di Roma avanza dubbi sul patto con l'Albania sui migranti, polemiche su un trasferimento bloccato

    La Corte d'Appello di Roma avanza dubbi sul patto con l'Albania sui migranti, polemiche su un trasferimento bloccato

  • Rocco Papaleo a RTL102.5: “ ‘Il bene comune’ è il mio miglior film da regista, in cui ho potuto raccontare quello che volevo e come volevo”

    Rocco Papaleo a RTL102.5: “ ‘Il bene comune’ è il mio miglior film da regista, in cui ho potuto raccontare quello che volevo e come volevo”

  • Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondo

    Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondo

  • Champions League: brutta serata per l'Atalanta, battuta dal Bayern Monaco 6-1

    Champions League: brutta serata per l'Atalanta, battuta dal Bayern Monaco 6-1

  • Lo Stato Italiano acquista “ Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini “ di Caravaggio per 30 milioni di euro

    Lo Stato Italiano acquista “ Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini “ di Caravaggio per 30 milioni di euro

  • Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali”

    Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali”

  • Pechino Express – L’Estremo Oriente: al via la nuova stagione da giovedì 12 marzo

    Pechino Express – L’Estremo Oriente: al via la nuova stagione da giovedì 12 marzo

  • RTL 102.5 e Gallerie d’Italia con… un meraviglioso viaggio nell’arte e nella cultura del nostro Paese

    RTL 102.5 e Gallerie d’Italia con… un meraviglioso viaggio nell’arte e nella cultura del nostro Paese

  • I Blue a RTL 102.5: “Con questo album celebriamo i nostri 25 anni di carriera. Ci siamo trovati e abbiamo creato dei brani inediti”

    I Blue a RTL 102.5: “Con questo album celebriamo i nostri 25 anni di carriera. Ci siamo trovati e abbiamo creato dei brani inediti”

Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

Il tranviere indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi, domani mattina in Procura a Milano il suo avvocato difensore, verrà deciso a chi affidare l'autopsia delle vittime

Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Forse una relazione extraconiugale il movente dell'omicidio della donna di 47 anni in provincia di Foggia, nel 2024. Gli indizi: una lettera e il liquido infiammabile nell'abitacolo della macchina

Napoli, il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una fondazione, non deve essere dimenticato"

Napoli, il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una fondazione, non deve essere dimenticato"

Il bambino era ricoverato dal 23 dicembre. All'alba, un arresto cardiaco. Sul corpo sarà disposta l'autopsia, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati