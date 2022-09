Cosenza, 46enne arrestato per aver abusato di due ragazze minorenni; ai domiciliari anche la madre delle vittime

Due persone sono state arrestate a San Giovanni in Fiore dai carabinieri della Compagnia di Cosenza nell'ambito di un' indagine su presunti abusi sessuali subiti da due sorelle minorenni, una delle quali disabile. Gli arrestati sono il presunto responsabile delle violenze, un 46enne, e la madre delle vittime, di 48 anni. Per il primo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre alla madre delle due ragazze sono stati concessi gli arresti domiciliari. Al padre delle ragazze, invece, anch'egli di 46 anni, è stato notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il presunto responsabile degli abusi è accusato di violenza sessuale aggravata, mentre ai genitori delle vittime viene contestato il concorso nello stesso reato.



Scenario drammatico

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate dai carabinieri di San Giovanni in Fiore, le violenze sessuali ai danni delle due sorelle sarebbero avvenute nell'abitazione delle ragazze. Il 46enne, ogniqualvolta s'intratteneva con le minori, lasciava in casa pochi euro. Ai genitori delle vittime viene contestato, in particolare, di avere agevolato la commissione degli abusi sessuali ai danni delle figlie, consentendo al 46enne l'accesso nella loro abitazione e l'utilizzo esclusivo di una camera da letto. Per i genitori delle due ragazze, inoltre, il Gip ha anche disposto la sospensione della potestà genitoriale.

Vittime tutelate dall'amministrazione comunale, ora sono in un posto sicuro

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha spiegato che le due ragazze, vittime delle violenze, sono state affidate e prese in carico dalla responsabile dei Servizi sociali comunali, Filomena Bafaro, e dall'assessore di competenza, Claudia Loria: "Nottetempo - ha spiegato il sindaco- "sono state prese in carico, portate subito in municipio per fornire loro assistenza, conforto, sostegno e quanto necessario al loro successivo trasferimento, già avvenuto, in luogo sicuro, adeguato e lontano". "In questa vicenda - sottolinea il primo cittadino - per noi è prioritario proteggere le minori coinvolte e garantire che stiano bene. Da tempo l'amministrazione in carica ha potenziato i Servizi sociali, anche aprendo, con il coinvolgimento di esperti, uno sportello Antiviolenza dedicato soprattutto ai bisogni delle donne e dei minorenni. Si tratta di una vicenda delicata, che richiede il massimo impegno istituzionale per assicurare il costante equilibrio psico-fisico delle stesse minori".