Covid, c'era una volta l'emergenza, in brusco calo contagi e decessi, ma l'OMS predica ancora prudenza

C'ERA UNA VOLTA L'EMERGENZA

I numeri sono sempre più confortanti. L’emergenza sembra ormai un ricordo sbiadito: il Covid c’è ancora, ma adesso fa molta meno paura. La fondazione indipendente Gimbe oggi ha pubblicato il consueto report sulla diffusione dei virus. Ulteriore discesa dei casi di Covid-19 (-26,5%), dei ricoveri ordinari (-18,4%), delle terapie intensive (-9,7%) e dei decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni. Sono questi dati relativi alla settimana 20-26 gennaio. Rispetto alla precedente, si registra una diminuzione dei nuovi casi (38.159 contro 51.888) e dei decessi (345 contro 495). In calo anche i casi attualmente positivi (251.970 contro 300.050), le persone in isolamento domiciliare (247.684 contro 294.820), i ricoveri con sintomi (4.081 contro 5.003) e le terapie intensive (205 contro 227). I nuovi casi, sottolinea Gimbe, diminuiscono in tutte le Regioni ad eccezione dell'Abruzzo (+4,4%): dal -9,4% della Provincia Autonoma di Bolzano al -46,9% del Molise.





CAUTELA SULLA CINA

Tutto è iniziato tre anni fa in Cina. E in Cina molto stava per ripartire con le recenti nuove ondate. Ma ora anche da Pechino arrivano rassicurazioni. Secondo le autorità locali, l’ondata di nuove infezioni "sta per finire e non c'è stata una ripresa significativa dei casi durante le vacanze del Capodanno lunare. Inoltre non è rilevata alcuna nuova variante dopo il 12 dicembre e anche il numero di decessi e casi gravi è in calo". Il governo italiano percorre comunque la strada della prudenza. Il ministro della salute Orazio Schillaci ha annunciato che si sta pensando di prorogare l’obbligo di test per i passeggeri in arrivo dalla Cina: “Stiamo pensando di procrastinare – ha detto il ministro Schillaci- fino 15 febbraio o a fine febbraio, per un po' la vogliamo procrastinare per maggiore sicurezza anche se i dati Covid nell'ultima settimana sono scesi molto”.