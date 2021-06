Covid, da oggi tre regioni entrano in fascia bianca, in Sardegna, Friuli Venezia Giulia cadono tutte le restrizioni

Con i numeri relativi all’epidemia che migliorano di giorno in giorno e la campagna di vaccinazione che prosegue spedita, l’Italia guarda al lento ritorno alla normalità . Da oggi sono tre le regioni entrate in fascia bianca. Si tratta di Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, dove finiscono le restrizioni, compreso il coprifuoco. Restano le norme relative all’uso della mascherina e al distanziamento sociale. Dunque ripartiranno tutte le attività, ristoranti e bar al chiuso, piscine coperte, parchi tematici, sale giochi, wedding, fiere, sagre, circhi, corsi di formazione e convegni. Nessuna novità invece per le discoteche dove resterà interdetto il ballo. Da domani, poi, in tutta Italia si potrà tornare a mangiare nei locali al chiuso e si potrà assistere agli spettacoli sportivi anche al coperto, pur con il limite del 25% della capienza delle strutture. Il prossimo 7 giugno invece ci sarà un nuovo slittamento del coprifuoco, che scatterà alle 24 e non più alle 23. “Dobbiamo guardare con fiducia alle prossime settimane, ma con i piedi per terra e continuare quel percorso di gradualità, un approccio che bisogna mantenere per l'estate, tenendo le misure adottate fino ad oggi come mascherine e distanziamento. Le misure hanno funzionato e la campagna vaccinale ci mette nelle condizioni di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane” . Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato ieri a Che tempo che fa da Fabio Fazio.

Altre regioni in fascia bianca

La road map verso il ritorno alla normalità, se i dati dell’epidemia saranno confermati, prevede dal 7 di giugno l’ingresso nella fascia di minor rischio covid anche di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, mentre dal 14 dovrebbe toccare a Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e alla provincia di Trento. Le ultime sette regioni ancora gialle potrebbero cambiare colore dal 21 giugno, con l'inizio dell'estate. Dal 15 di giugno per le regioni che resteranno gialle, è previsto il via libera ai matrimoni con cerimonia, a parchi tematici e a congressi.





Un italiano su 5 è immunizzato

Come detto, la campagna di vaccinazione prosegue spedita. Secondo i dati di ieri sono oltre 34 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose, quasi 12 milioni quelli completamente immunizzati, di fatto un italiano su 5. Da giovedì 3 giugno cadranno tutte le fasce d’età per effettuare le prenotazioni. Dunque, anche i giovani potranno accedere ai vaccini. Proprio oggi l’Agenzia italiana del farmaco dovrebbe dare il via libera al preparato anticovid di Pfizer e BioNTech per la fascia d’età tra i 12 e i 15 anni, dopo l’approvazione dell’Ema. Un passaggio essenziale in vista dell’estate, ma anche con un occhio alla ripartenza delle scuole il prossimo settembre. Per le inoculazioni il ministro della Salute Speranza pensa di mettere in campo i pediatri: “dobbiamo usarli il più possibile: abbiamo pediatri di straordinaria qualità che hanno un radicamento sul territorio, un rapporto di fiducia molto importante con le famiglie” , ha dichiarato il ministro Speranza.