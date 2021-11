Covid, nuovo monito di Mattarella: “I vaccini sono la nostra difesa, bisogna sconfiggere l’anti-scienza”

L'Italia "mostra un incremento nella circolazione del virus, ma più contenuto rispetto agli altri Paesi". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, sottolineando che l'aumento maggiore è nella fascia 30-50 anni, ma c'è una crescita anche tra i casi pediatrici, "tra 6 e 11 anni". Una "lenta tendenza al peggioramento" è evidenziata anche dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. In crescita l'incidenza settimanale, a 98 per 100mila abitanti, mentre l'Rt è stabile. Salgono i tassi di occupazione in terapia intensiva e area medica. Tutte le Regioni sono a rischio moderato, alto solo in Friuli Venezia Giulia.





L’obbligo

E questo peggioramento dei dati sulla diffusione del Covid spinge il presidente di Confindustria, Bonomi, a chiedere una nuova stretta: "L'unica cosa che ci può mettere al sicuro è l'obbligo vaccinale". Possibilista il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Bisogna riflettere se estendere l'obbligo alle categorie a contatto col pubblico". Anche Fi invita a "ragionare seriamente" sul tema, mentre la Lega frena ("Le priorità sono la tutela della salute e del lavoro, evitiamo di seminare paure"). Contrari anche il governatore friulano Fedriga e quello ligure Toti. Il veneto Zaia dal suo canto è scettico sul lockdown soltanto ai no-vax. Sulla necessità di spingere sulla terza dose invece c'è una sostanziale condivisione.



Mattarella

Intanto nuovo monito di Mattarella: è un doppio fronte quello che vede impegnata la scienza in Italia: la pandemia da una parte e le tesi antiscientifiche dall'altra. In mezzo ai due fuochi rischia di rimanere la ricerca e la prevenzione contro il cancro. Il Presidente della Repubblica ne ha parlato durante la celebrazione de "I Giorni della Ricerca", al Quirinale. Per Sergio Mattarella è necessaria una "alleanza tra ricerca e informazione", anche perché sui nuovi strumenti di comunicazione esistono "nuclei che propagano l'antiscienza: è una sfida nei luoghi della modernità, occorre affrontarla e vincerla, ne va della prosecuzione di un processo virtuoso". I bollettini degli ultimi giorni che parlano di un'impennata dei contagi in Italia e le notizie che arrivano da Germania e Austria non consentono di abbassare la guardia né di lasciare spazio alla propaganda di chi mette in dubbio l'efficacia dei vaccini mettendo a rischio i più vulnerabili: "Il virus continua a procurare allarme, non si è esaurito, il nostro dovere di responsabilità è particolarmente verso i più fragili", sottolinea il Capo dello Stato. Un doppio fronte, dunque, quello che vede Mattarella, con il virus da una parte e le posizioni antiscientifiche di no vax e No Green pass dall'altra. Nella prima battaglia, quella contro la pandemia, si sono visti dei risultati: "abbiamo eretto un argine e siamo riusciti a imboccare la strada della ripartenza". Ma se ci siamo riusciti, aggiunge, è stato "grazie alla scienza, che ci ha fornito gli strumenti per proteggerci e per riconquistare spazi di libertà cui eravamo stati costretti per qualche tempo a rinunciare". Di conseguenza, "siamo riusciti a registrare una ripresa economica incoraggiante".



Il messaggio

E' questo insomma il messaggio che va fatto arrivare a tutti i cittadini per vincere i "nuclei che propagano l'antiscienza". E' stata la ricerca a erigere, in tempi record, quelle barriere che ci hanno consentito di tornare a vivere: "I vaccini sono stati la nostra maggiore difesa, hanno salvato migliaia e migliaia di vite, hanno ridotto le sofferenze, hanno consentito le riaperture", sottolinea ancora il Presidente: "Sono stati realizzati e prodotti in un tempo così breve e in quantità così grandi come mai era accaduto nella storia e anche questo è in larga misura merito della ricerca". Battaglie da vincere, dunque, anche per dare nuovo ossigeno a una ricerca penalizzata dalla pandemia. "La pandemia ha prodotto pesanti conseguenze nella lotta contro il cancro", spiega Mattarella ricordando che l'emergenza pandemica ha "rallentato le misure di prevenzione, diradati i programmi di screening, rinviate molte visite diagnostiche, in qualche caso sono state rinviate persino alcune cure. Tutto questo ha fatto salire la soglia di rischio per i tumori, che negli anni si era riusciti ad abbassare in maniera importante".





L’appello

Di qui l'appello: "Si pongono temi nuovi e urgenti, di organizzazione della sanità e di assistenza nel Paese. Le visite e le terapie oncologiche devono riprendere ovunque e trovare spazio nei luoghi deputati, le campagne di prevenzione dei tumori devono poter recuperare il terreno perduto e riprendere a buon ritmo". Per questo occorre investire ancora e sempre di più nel settore: "La ricerca è un vettore indispensabile per il benessere della società, è condizione per una cura più efficace della persona e motore della crescita economica sociale e civile", avverte Mattarella. "Senza investimenti sulla ricerca non vi sarà lo sviluppo equo e sostenibile considerato obiettivo comune dell'intero pianeta. Dobbiamo applicare ancor più fedelmente i principi costituzionali di tutela della salute, le visite oncologiche devono riprendere ovunque e nei luoghi deputati".