Covid, Speranza, da domani tutti potranno prenotare i vaccini

Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti-covid, senza limitazioni di età . È quanto sottolinea, su Facebook, il Ministro della Salute Roberto Speranza, che invita ad aderire alla campagna vaccinale per superare una stagione molto complicata. Le forniture non mancano: questa settimana, infatti, sono in arrivo altri 2,5 milioni di dosi di vaccini, mentre 3,5 milioni di fiale Pfizer sono già in distribuzione su tutto il territorio italiano.





Le parole di Speranza

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha scelto Facebook per ribadire l'invito ad aderire alla campagna vaccinale, ormai aperta a tutti. "Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid" - ha scritto il Ministro. "Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti."





Code all'Open Day a Bologna

Alla Fiera di Bologna c'è stato un vero e proprio assalto per il primo Open Day vaccinale in Emilia Romagna con 1.200 dosi Johnson&Johnson disponibili. I primi arrivi addirittura prima della mezzanotte, tant'è che l'Ausl di Bologna ha aggiunto altre 1.200 dosi di vaccini, in modo da ampliare la platea che si è allargata di ora in ora con migliaia di persone in coda. Soprattutto giovani che si sono recati all'hub bolognese nella notte per poter essere vaccinati.





I numeri della campagna vaccinale