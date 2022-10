Crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, non ci sono conferme ma nemmeno smentite

VOCI SEMPRE PIU' INSISTENTI

Per ora ci sono indizi, non prove. E da quando ieri hanno a circolare voci su una presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sono arrivate conferme, ma nemmeno smentite. Oggi Ilary ha postato una sua foto in treno, mentre sposta per un attimo la mascherina e rivolta all’obiettivo fa una linguaccia, con sguardo ironico: un messaggio criptico, che non dirada la nebbia. E’ dunque il condizionale il modo più adatto da applicare a questa notizia. Ci sono comunque alcuni dati di fatto: quando lo scorso 27 settembre Francesco Totti ha compiuto 45 anni la moglie non ha partecipato alla festa. Altro momento da segnalare: sabato 5 febbraio, i due – che in pubblico non si facevano vedere insieme da tempo- sono andati a Castelgandolfo per una gita sul lago insieme ai figli e – puntuale – è scoppiata una bella lite. Cose che capitano a tutte le coppie, certo. Ma qui – come direbbe Totò- è la somma che fa il totale. C’è infatti anche una recente intervista in cui Ilary Blasi ha affermato: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”; letta oggi, sembra un mettere le mani avanti e preparare il terreno a nuovi sviluppi.





SEPARATI IN CASA, IN CAMPO GLI AVVOCATI

Le verifiche effettuate nell’ambiente vicino a Francesco e Ilary fanno capire che qualcosa si è rotto: i due vivrebbero da separati in casa, non è difficile vista la metratura della mega villa non lontano dall’Eur. Entrambi si sarebbero rivolti a un avvocato, per gestire un percorso di separazione senza lasciare troppi strascichi, anche per tutelare i tre figli. Qualche fonte si allarga ipotizzando presunti tradimenti, che però potrebbero essere l’effetto ( e non la causa) della crisi di coppia. Ilary avrebbe avuto un flirt, pare con un personaggio TV. Francesco avrebbe risposto con gli interessi e recentemente avrebbe legato con una persona che lo ha coinvolto anche sul piano sentimentale. Voci, sussurri, pettegolezzi: in questa fase – lo ribadiamo- bisogna usare il condizionale.