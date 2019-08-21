Crisi di governo, oggi al via le consultazioni in Quirinale

Inizia alle 16.00 di oggi, con le consultazioni al Quirinale, il percorso per trovare lo sbocco alla crisi di governo aperta dal leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha visto la fine del governo gialloverde con le dimissioni del premier Conte dopo lo scambio di accuse nell'Aula del Senato. Il carroccio denuncia: "Chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca", mentre il Movimento 5 Stelle assicura: "il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni". I mercati intanto restano in posizione di attesa: la Borsa di Milano (+1,3%) avanza e snobba la crisi di governo. Mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso sotto i 200 punti base. Tra le cariche che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consulterà, anche il senatore Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, che non trovandosi a Roma verrà sentito telefonicamente. Prima carica a salire al Colle è il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a seguire quello della Camera dei deputati, Roberto Fico. Concluderanno la giornata di consultazioni i gruppi "per le autonomie" del Senato, il Gruppo parlamentare Misto del Senato, Il Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati e il gruppo "Liberi e uguali" della camera. Nella giornata di giovedì 22 agosto, dalle 10.00, attese le altre forze politiche: apriranno le consultazioni i gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia", a seguire "Partito democratico", "Forza Italia - Berlusconi presidente", "Lega-Salvini premier" e chiuderà il "Movimento 5 stelle".



