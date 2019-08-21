Crisi di governo, oggi al via le consultazioni in Quirinale

Crisi di governo, oggi al via le consultazioni in Quirinale

Crisi di governo, oggi al via le consultazioni in Quirinale

Redazione Web

21 agosto 2019, ore 12:00 , agg. alle 20:34

Ieri le dimissioni di Giuseppe Conte, oggi il presidente Mattarella incontrerà le altre cariche dello Stato

Inizia alle 16.00 di oggi, con le consultazioni al Quirinale, il percorso per trovare lo sbocco alla crisi di governo aperta dal leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha visto la fine del governo gialloverde con le dimissioni del premier Conte dopo lo scambio di accuse nell'Aula del Senato. Il carroccio denuncia: "Chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca", mentre il Movimento 5 Stelle assicura: "il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni". I mercati intanto restano in posizione di attesa: la Borsa di Milano (+1,3%) avanza e snobba la crisi di governo. Mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso sotto i 200 punti base. Tra le cariche che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consulterà, anche il senatore Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, che non trovandosi a Roma verrà sentito telefonicamente. Prima carica a salire al Colle è il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a seguire quello della Camera dei deputati, Roberto Fico. Concluderanno la giornata di consultazioni i gruppi "per le autonomie" del Senato, il Gruppo parlamentare Misto del Senato, Il Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati e il gruppo "Liberi e uguali" della camera. Nella giornata di giovedì 22 agosto, dalle 10.00, attese le altre forze politiche: apriranno le consultazioni i gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia", a seguire "Partito democratico", "Forza Italia - Berlusconi presidente", "Lega-Salvini premier" e chiuderà il "Movimento 5 stelle".  

 


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

  • Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

    Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

  • Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

    Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

  • Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

    Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift

PD, nonostante la sconfitta nelle Marche, la leader Pd Elly Schlein insiste: avanti uniti sul campo largo

PD, nonostante la sconfitta nelle Marche, la leader Pd Elly Schlein insiste: avanti uniti sul campo largo

L’area riformista dei centristi è in fibrillazione ma si farà un bilancio soltanto a fine novembre, quando sarà finito questo turno elettorale a rate che a questo punto potrebbe finire con un pareggio, cioè un tre a tre tra centrodestra e centrosinistra

Gaza, Mattarella alla Flotilla: “Dite sì alla mediazione della Chiesa”. La risposta: “Ma no a cambi di rotta”

Gaza, Mattarella alla Flotilla: “Dite sì alla mediazione della Chiesa”. La risposta: “Ma no a cambi di rotta”

Il Presidente della Repubblica ha invitato gli attivisti ad accogliere la disponibilità del Patriarcato Latino di Gerusalemme a farsi carico della consegna degli aiuti ai palestinesi della Striscia. La replica: "Non possiamo accettare così questa proposta”

Montecitorio, arriva il nuovo trucco: microfono anti-comizio, fingerprint ed intelligenza artificiale

Montecitorio, arriva il nuovo trucco: microfono anti-comizio, fingerprint ed intelligenza artificiale

Ecco l’audio a tempo, l’intervento anche per le deputate-mamme che allattano, e un nuovo sistema di votazione, con terminali dotati di display più grandi. Tutti inediti assoluti. Dopo la pausa estiva il look della Camera insomma cambia radicalmente volto