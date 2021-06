Cristiano Malgioglio in diretta su RTL 102.5: "Sono molto emozionato per l'Eurovision Song Contest, spero di dare il meglio"

“Sono molto emozionato, la musica è il mio sangue, vedremo un Cristiano Malgioglio, diverso, ma con la solita ironia, è bello, non so cosa dire, spero di dare il meglio”. “Quest’sanno la musica è molto potente, così come gli arrangiamenti, le voci meravigliose, tutti hanno delle personalità propria”. “I Måneskin hanno un’energia hanno un rock duro, sono belli da vedere, ma guardate con attenzione il Portogallo che per la prima volta cantano in inglese”.

I Måneskin sono intervenuti a sorpresa in diretta su RTL 102.5, in collegamento da Rotterdam: “Sono giornate molto intense, molte intervista, la mattina andiamo in arena, e si fanno molte prove”. “Noi pensiamo a fare del nostro massimo e non tanto alla competizione, abbiamo anche legato con i ragazzi della Finladia, Germania e le ragazze di Cipro”.





Prossimi progetti musicali

“Tra poco uscirò con il mio nuovo singolo per l’estate, sarà una bomba, racconta la storia di un uomo che si guarda allo specchio perché vuole cambiare la sua vita, è una storia delicata con un ritmo pazzesco, che fa riflettere, si chiamerà ‘Tutti me miran”.





La canzone Ancora, Ancora, Ancora di Mina

“Questa canzone l’ho scritta dopo un periodo che non sentivo una persona a cui ero legato, poi una sera dopo mesi mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘Cristiano, ma tu mi ami ancora? Allora dimmelo ancora e ancora’ e da lì in 5 minuti ho scritto il testo e l’ho portato a Mina, lei mi ha risposto ‘questa è la canzone che voglio e sarà un grande successo’.