Crollo Ponte Morandi, un anno dopo, Giovanni Toti a RTL 102.5

Crollo Ponte Morandi, un anno dopo, Giovanni Toti a RTL 102.5

Crollo Ponte Morandi, un anno dopo, Giovanni Toti a RTL 102.5

Redazione Web

14 agosto 2019, ore 10:00

Il Governatore della Liguria ospite di Non Stop News per primo anniversario del crollo del viadotto che provocò 43 vittime

"Sono stati 12 mesi complessi, molto dolorosi. Ma anche 12 mesi di grande impegno e tenacia, 12 mesi in cui si è dimostrato che quando si vuole si possono fare cose buone per tutti. È la giornata del dolore, ma anche la giornata della giustizia. Le 43 vittime chiedono giustizia". Lo ha detto Giovanni Toti a Non Stop News nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Presidente della Regione Liguria ha poi aggiunto: "La compostezza è connaturata allo spirito ligure, ma non vuol dimenticare. La rabbia e il dolore per quel giorno si sono incanalati in qualcosa di positivo. Qua è stato fatto davvero tanto. Non c'è un merito solo, ma è merito della collettività. Spero sia un buon esempio per l'intero Paese". Toti, infine, ha spiegato a che punto è la ricostruzione: "Lo stiamo facendo nei tempi che avevamo promesso ai cittadini. Due giorni fa è finita la demolizione, da circa un mese si costruisce. Sotto quel ponte ci sarà un grande parco anche per riqualificare il quartiere".

Argomenti

Genova
Giovanni Toti
ponte morandi

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

    Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

  • E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

    E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

  • Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

    Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

  • “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

  • Cinzia Pinna uccisa con 3 colpi di pistola, uno fatale. Ieri l'autopsia a Sassari

    Cinzia Pinna uccisa con 3 colpi di pistola, uno fatale. Ieri l'autopsia a Sassari

  • Europa League. Epic fail dei giallorossi, la Roma sbaglia tre rigori e viene sconfitta dal Lille. Pareggio per il Bologna

    Europa League. Epic fail dei giallorossi, la Roma sbaglia tre rigori e viene sconfitta dal Lille

  • Sky acquisisce nuovi diritti Nba in italia

    Sky acquisisce nuovi diritti Nba in italia

  • RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

    RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

  • Sciopero, Matteo Salvini a RTL 102.5: “Se la commissione di garanzia lo dichiarerà illegittimo interverremo”

    Sciopero, Matteo Salvini a RTL 102.5: “Se la commissione di garanzia lo dichiarerà illegittimo interverremo”

Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

Ponte sullo stretto: "Intestarlo a Berlusconi? Un grande ma ha già Malpensa"

Flotilla, Crosetto: “Inviata una fregata italiana in soccorso”. Ma dal PD Schlein: “Meloni non può tacere”

Flotilla, Crosetto: “Inviata una fregata italiana in soccorso”. Ma dal PD Schlein: “Meloni non può tacere”

Il ministro della difesa Guido Crosetto, che oggi si trova in Lettonia, domani mattina alle 8.30 interverrà in Aula a Montecitorio, nel frattempo ha condannato con durezza gli attacchi avvenuti la scorsa notte. L’Onu ha chiesto l’apertura di un’indagine

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "La guerra in Ucraina ha demolito la pace" e su Gaza e Gaza parla di situazione insostenibile

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "La guerra in Ucraina ha demolito la pace" e su Gaza e Gaza parla di situazione insostenibile

Il Capo dello Stato avverte sui rischi di nuove aggressioni russe e denuncia le violenze indiscriminate nella Striscia, chiedendo fine delle ostilità e più unità nell’Unione europea