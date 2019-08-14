Crollo Ponte Morandi, un anno dopo, Giovanni Toti a RTL 102.5

"Sono stati 12 mesi complessi, molto dolorosi. Ma anche 12 mesi di grande impegno e tenacia, 12 mesi in cui si è dimostrato che quando si vuole si possono fare cose buone per tutti. È la giornata del dolore, ma anche la giornata della giustizia. Le 43 vittime chiedono giustizia". Lo ha detto Giovanni Toti a Non Stop News nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Presidente della Regione Liguria ha poi aggiunto: "La compostezza è connaturata allo spirito ligure, ma non vuol dimenticare. La rabbia e il dolore per quel giorno si sono incanalati in qualcosa di positivo. Qua è stato fatto davvero tanto. Non c'è un merito solo, ma è merito della collettività. Spero sia un buon esempio per l'intero Paese". Toti, infine, ha spiegato a che punto è la ricostruzione: "Lo stiamo facendo nei tempi che avevamo promesso ai cittadini. Due giorni fa è finita la demolizione, da circa un mese si costruisce. Sotto quel ponte ci sarà un grande parco anche per riqualificare il quartiere".