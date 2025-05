Cucinelli a RTL 102.5, l’Italia ha bisogno di persone perbene

Lo stilista e imprenditore italiano, re del cashmere, ospite di Non Stop News: "Parliamo ai nostri figli dei grandi ideali e valori, diciamo loro di farsi volere bene dagli altri"

"Noi italiani all'estero siamo visti in modo speciale: persone perbene, garbate, abbiamo il miglior stato sociale al mondo. Abbiamo però bisogno di tornare a credere nello Stato". È una delle interessanti riflessioni di Brunello Cucinelli, ospite stamattina di Non Stop News in studio a Milano. Lo stilista e mecenate, tra gli imprenditori italiani più prestigiosi e più ricchi al mondo, ha invitato a "ritrovare l'equilibrio tra il profitto e il dono, così tutto diventa leggermente migliore: "Abbiamo bisogno di armonia col creato. Dobbiamo tornare a parlare di speranza, non di ottimismo". Cucinelli, papà di Camilla e di Carolina, si è poi rivolto ai genitori, pensando al futuro dei giovani, spesso timorosi di rischiare: "Se noi genitori facessimo un passo indietro... Parliamo ai nostri figli dei grandi ideali e valori. Parliamo loro di rispetto, diciamo loro di farsi volere bene dagli altri". L'imprenditore del cashmere, icona italiana di stile nel mondo, ha parlato anche del rapporto di amicizia con Jeff Bezos di Amazon, quindi ha detto che preferisce parlare di "umane risorse" invece che di "risorse umane", come spesso si usa fare nel mondo del lavoro: "Per realizzare manufatti speciali abbiamo bisogno di essere umani ai quali dare responsabilità, che genera creatività. Ogni persona ha la sua genialità". Di seguito il video integrale dell'intervista.

Argomenti

Brunello Cucinelli interviste non stop news

