Da Eric Clapton a Elvis Presley, da Madonna a Michael Jackson, all'asta, nel fine settimana, gli oggetti appartenuti alle star

L'appuntamento è di quelli a cui non si può mancare, assolutamente, almeno per i collezionisti. In questo week-end iniziato, a New York, per chi ha disponibilità importanti di denaro, sarà possibile cercare di accaparrarsi uno o più memorabilia dei propri idoli del mondo della musica o del cinema , in particolare. Verranno battuti all'asta, infatti, all'Hard Rock Cafè, oltre 900 oggetti appartenuti a star della musica come Eric Clapton, Elvis Presley, Madonna e Michael Jackson.





Le chitarre gli oggetti più ricercati

In cima ai desideri degli appassionati del settore collezioni ci saranno, in particolare, strumenti musicali originali. Le chitarre la fanno da padrone come, ad esempio, una acustica , della Martin, di proprietà di Eric Clapton e che venne usata durante un concerto a Londra, addirittura nel lontano 1970. Il valore previsto, secondo gli esperti, è tra i 300 mila e i 500 mila dollari. In vendita, poi, anche un'altra chitarra, quella del mito, Elvis Presley, che lo stesso re del rock and roll regalò, personalmente, a Norman Taurog, il regista che diresse molti dei suoi film. Valore di massima, stando alle stime attuali, almeno 90 mila dollari.





Strumenti, ma anche altre memorabilia