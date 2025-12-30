Da Nolan a Spielberg, passando per Spiderman e Toy Story 5. Ecco i film più attesi del 2026

Avengers: Doomsday. È questo il titolo che, a un anno dall’uscita nelle sale, risuona già nella mente dei tantissimi fan Marvel, in attesa di quello che si preannuncia come un evento senza precedenti. Con ogni probabilità sarà il film più atteso del 2026, un’annata che sul fronte cinematografico si annuncia straordinariamente ricca, capace di lasciare il segno e di dominare l’immaginario collettivo. Doomsday, però, è soltanto la punta dell’iceberg di un calendario fitto di uscite ambiziose e altamente intriganti. Romanzi che tornano in scena, eroi improbabili, eroi con super poteri e eroi in maschera, alieni, giocattoli, videogiochi; franchise, grandi saghe, sequel e qualche ritorno in grande stile. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati.

MARTY SUPREME

Finalmente arriva anche in Italia il film di cui Hollywood parla da mesi. Timothée Chalamet è dato come favoritissimo per l’Oscar grazie a un ruolo fuori dagli schemi: un venditore di scarpe ossessionato dal ping pong nella New York degli anni Cinquanta. Tra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria, il film si muove con eleganza in un’America febbrile e ambigua. In sala dal 22 gennaio.

CIME TEMPESTOSE

Margot Robbie e Jacob Elordi danno nuova vita al classico di Emily Brontë. Una storia di passione e perdizione riletta con una messa in scena raffinata, pensata per conquistare il pubblico contemporaneo senza tradire lo spirito del romanzo. Uscita il 12 febbraio, perfetta per la settimana di San Valentino.

SUPER MARIO GALAXY - IL FILM

Dopo gli 1,3 miliardi di dollari incassati dal primo capitolo nel 2023, il sequel era inevitabile. Mario e Luigi tornano in un’avventura ancora più colorata, capace di entusiasmare i fan del videogioco e di parlare anche a chi cerca puro intrattenimento. In sala dal 1° aprile (e no, non è uno scherzo).

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2

L’alta moda torna al cinema. Il trailer, uscito mesi fa, è stato il più visto del 2025, segno di un’attesa altissima per il ritorno di Miranda Priestly. Il sequel del cult del 2006 non vuole essere solo un'operazione nostalgia fine a sé stessa; lo spirito sembra essere quello di aggiornare il racconto al presente senza perdere fascino. Appuntamento fissato per il 1° maggio.

THE MANDALORIAN & GROGU

Dopo sette anni di assenza, Star Wars torna sul grande schermo. Lo fa puntando su due personaggi nati in streaming ma diventati in breve tempo centrali nell’immaginario dei fan. Un’operazione che unisce nostalgia e futuro. Uscita prevista per il 20 maggio.

DISCLOSURE DAY

Steven Spielberg, il maestro del cinema americano, torna a confrontarsi con uno dei suoi temi più cari: gli alieni. Una storia dai risvolti misteriosi, affidata anche all’interpretazione di Emily Blunt, che promette di unire spettacolo e inquietudine. Al cinema dall’11 giugno.

TOY STORY 5

I giocattoli più amati della Pixar tornano con un nuovo capitolo, chiamato a confrontarsi con una sfida tutta contemporanea: la tecnologia. Un racconto che punta ancora una volta a parlare a grandi e piccoli. In sala dal 17 giugno.

SUPERGIRL

Dopo Superman, il nuovo universo DC guidato da James Gunn si arricchisce della sua controparte femminile. Un tassello fondamentale per ridefinire il futuro della saga. Uscita il 25 giugno.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Tom Holland torna a vestire i panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere, pronto a inaugurare una nuova fase del personaggio. Energia, ironia e azione per un film destinato a dominare l’estate. In sala dal 29 luglio.

THE ODYSSEY

Le prime immagini parlano di uno spettacolo cinematografico imponente. Dietro la macchina da presa c’è Christopher Nolan, che affronta il mito di Ulisse e dell’Odissea. Un progetto ambizioso, destinato a far discutere. 16 Luglio 2026

DUNE - PARTE III

Capitolo conclusivo, almeno per ora, dell’epopea firmata Denis Villeneuve. Timothée Chalamet, Zendaya e Robert Pattinson guidano un cast imponente per un affresco monumentale che chiude una delle saghe più influenti del cinema recente. 17 dicembre

AVENGERS: DOOMSDAY

È il film più atteso, il vero evento globale. La Marvel promette un ritorno in grande stile, con un’operazione kolossal che punta a rilanciare l’universo condiviso dopo anni di assestamento. Per l’occasione torna anche Robert Downey Jr., richiamato a rafforzare un progetto che vuole segnare una nuova era. Un titolo che, da solo, basta a definire l’anno. 16 dicembre



