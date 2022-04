Da oggi Procida è Capitale italiana della cultura: cerimonia evento con il Presidente della Repubblica Mattarella

Mattarella incontra a Procida un ragazzo ucraino

Ci sarà anche un ragazzo ucraino, Glib, tra gli studenti che oggi a Procida (Napoli) incontreranno il Presidente Sergio Mattarella in occasione dell'inaugurazione dell'anno dell'isola come Capitale italiana della cultura. Il Presidente della Repubblica incontrerà una piccola delegazione degli studenti dell'istituto comprensivo Capraro e dell'istituto tecnico Caracciolo-Da Procida; tra gli studenti sarà presente Glib che fa parte della comunità ucraina che risiede stabilmente sull'isola. A dare il via agli eventi artistici della prima giornata di Procida Capitale della cultura 2022, è stata la performance "Pianoforte sospeso", a bordo del traghetto che da Napoli ha portato gli ospiti sull'isola con un pianoforte e una pianista, sollevati a tre metri d'altezza. Sospesa nel ventre della nave, la giovane pianista Renata Benvegnu' ha eseguito prima della partenza vari generi musicali: dalla musica leggera al jazz, dalle colonne sonore del grande cinema alla musica contemporanea.

Spettacoli in sequenza

In tutto il pomeriggio sarà occupato da cinque spettacoli in sequenza, tutti ispirati alla suggestione dei Miti del Mare. Oltre 200 gli artisti impegnati oggi. Il clou alle 18,40 col Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dara' il via alla cerimonia istituzionale nell'ex convento di Santa Margherita Nuova a Terra Murata alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. A concludere la cerimonia, la lectio magistralis di un giovane 18enne, Giovanni D'Antonio, studente di Somma Vesuviana (Napoli) classificatosi primo al concorso europeo di filosofia con una lezione sulla speranza. Imponenti i numeri della manifestazione: 44 i progetti culturali (di cui 34 originali) e 150 gli eventi in cartellone in circa 300 giorni di programmazione con 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del mondo