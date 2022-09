Da sabato niente più mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, resteranno obbligatorie solo in ospedali e strutture sanitarie

CADE L'OBBLIGO SUI MEZZI PUBBLICI

Da sabato, liberi tutti. Non sarà più obbligatorio indossare le mascherine su treni, autobus, metropolitane, navi, traghetti e scuolabus. Sugli aerei l’obbligo era già decaduto alcune settimane fa. Domani , venerdì 30 settembre, scadrà la norma che impone la FFP2 sui mezzi pubblici e non ci saranno proroghe perché sarebbe stato necessario un decreto ma il governo guidato da Mario Draghi è in carica soltanto per gli affari correnti e ha ritenuto di non firmare un nuovo provvedimento. Per ospedali e altre strutture sanitarie è stato invece deciso di firmare l’ordinanza che arriverà già nelle prossime ore dal Ministero della Salute. E che prolungherà per tutto il mese di ottobre l’obbligo di indossare la mascherina in ospedali, cliniche, ambulatori, centri analisi e residenze per anziani per offrire una tutela ancora necessaria per malati, soggetti fragili, persone anziane. Naturalmente la cancellazione dell’obbligo di mascherina non significa la sparizione totale degli strumenti di protezione, il cui utilizzo resta consigliato in caso di grossi assembramenti.