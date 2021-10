Dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma in 15 minuti con elicotteri elettrici, il servizio al via nel 2024

NO TRAFFICO, NO INQUINAMENTO

Atterri a Fiumicino, pensi di essere arrivato a destinazione e invece la parte più lunga del viaggio deve ancora cominciare. Non è sempre così, dipende dall’orario o dal quartiere della capitale da raggiungere. Ma il traffico di Roma può diventare un ostacolo veramente molto alto. Per questo è stato pensato un servizio nuovo e diverso: un taxi del cielo, con elicotteri elettrici che facciano la spola tra l’aeroporto e il centro della città senza emissioni inquinanti. Oggi a Fiumicino è stato annunciato ufficialmente l’accordo tra Atlantia-Aeroporti di Roma e Volocopter, società tedesca pioniere della mobilità aerea urbana.





IL VIA DEL SERVIZIO NEL 2024

Al momento siamo alla fase embrionale del progetto, nei prossimi giorni verranno effettuati i primi test, ma per l’apertura del servizio al pubblico si dovranno attendere un paio d’anni. Intanto da oggi e fino a sabato questo drone-elicottero elettrico è esposto al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino; dal 2 al 4 novembre sarà invece visitabile in Piazza san Silvestro a Roma. Queste iniziative aiuteranno il pubblico a conoscere i taxi aerei elettrici, a vedere come questo nuovo tipo di mobilità migliorerà la vita urbana, e anche a sperimentarlo, prendendo posto nel VoloCity.

DUE PASSEGGERI ALLA VOLTA

Con il nuovo servizio aereo, il tempo di percorrenza tra l’aeroporto e il centro della città sarà di 15 minuti. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui prezzi del servizio, che inevitabilmente non saranno bassissimi, questo nasce come servizio di elite; circola la cifra di 150 euro, alta ma nemmeno troppo se si pensa alla comodità e alla rapidità del servizio. Nel centro di Roma verranno create aree di approdo, denominate aeroporti verticali. Questo consentirà di dribblare il traffico, effettuare trasferimenti rapidi, di qualità e in pieno comfort, riducendo notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, in quanto i 18 motori di VoloCity operano in modalità elettrica. A bordo potranno salire due passeggeri alla volta, inizialmente ai comandi ci sarà un pilota, ma in futuro sarà un computer a guidare i droni. Che viaggeranno a una velocità media di 110 chilometri orari.