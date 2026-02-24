Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con “Ai ai”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Con ritmo e ironia, Dargen D'Amico nella canzone "Ai Ai" appena presentata al Festival di Sanremo 2026 si focalizza su social e intelligenza artificiale. Ripetuti i giochi di parole, grazie ad Ai, l'acronimo inglese che sta per Artificial Intelligence.

Legato al brano, Dargen D’Amico ha ideato un progetto editoriale e visivo che estende la performance musicale in un’indagine sul presente: è nato infatti “AI AI – Short Documentary”, un documento culturale pensato per fissare un momento storico mentre sta accadendo.

Per Dargen D'Amico si tratta della terza esperienza sul palco del teatro Ariston. Nel 2022 il debutto in gara con "Dove si balla", due anni dopo il ritorno con il brano dal titolo "Onda alta".

Testo "Ai ai"

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo - Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

- Bye Bye

Ma come - Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Il significato del brano

"Ai Ai" è una canzone ironica che parla di amore fugace, identità italiana e rapporto tra reale e virtuale. Sotto il ritmo leggero, si nasconde una riflessione sulla superficialità dei legami nell’era digitale.

Gli Autori del brano Ai, Ai

di J. M. L. D’Amico - G. Fazio - P. Bagni

E. Roberts - J. M. L. D’Amico

Ed. Giada Mesi/Music Union