Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con “Ai ai”: il testo e il significato del brano in gara al Festival
24 febbraio 2026, ore 21:00
Il cantante presenta al Festival di Sanremo 2026 un brano che parla di social e di intelligenza artificiale
Con ritmo e ironia, Dargen D'Amico nella canzone "Ai Ai" appena presentata al Festival di Sanremo 2026 si focalizza su social e intelligenza artificiale. Ripetuti i giochi di parole, grazie ad Ai, l'acronimo inglese che sta per Artificial Intelligence.
Legato al brano, Dargen D’Amico ha ideato un progetto editoriale e visivo che estende la performance musicale in un’indagine sul presente: è nato infatti “AI AI – Short Documentary”, un documento culturale pensato per fissare un momento storico mentre sta accadendo.
Per Dargen D'Amico si tratta della terza esperienza sul palco del teatro Ariston. Nel 2022 il debutto in gara con "Dove si balla", due anni dopo il ritorno con il brano dal titolo "Onda alta".
Testo "Ai ai"
Prima di entrare in casa
Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia
Autostrada Adriatica
Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa
Ti prego, guardala
Ha più curve di Gardaland
Quando mi ha detto che tornerà in Francia
Uffa
Ho avuto il mal di pancia
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Il Bel Paese ha così buongusto
Che pure il meteo non è mai brutto
È uno stivale però da diva
Che si fa il bagno nell’olio d’oliva
Dice il Vangelo - Darai da bere
A chi è straniero ma ha le stesse vene
Prendi sul serio una bollicina
E via il pensiero via la pellicina
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Ho litigato con un dj
Suonava solo la hit parade
Sai, se metti le canzoni giuste
La festa vola come Nureyev
In Italia, troppa arte
Piedi più belli delle scarpe
Prendiamo un giorno di riposo
Dai, trova il modo, Carlos Raposo
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
Ho fatto un brutto sogno
Ma sembrava reale
Mi bagnavo nel mare
Però ne uscivo sporco
E giravamo il mondo
Però senza toccare
Mi ha fatto molto male
Ma mi è piaciuto molto
Ama ciò che non ti piace
È la chiave per la pace
Ma la password salvata mi sembra sbagliata
O la linea è saltata e ci prende fuoco casa
A me mi ha rovinato la rete
Altrimenti avrei fatto il prete
Avrei lasciato il paese fuggendo via
A cercare fortuna in Albania
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
- Bye Bye
Ma come - Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Il significato del brano
"Ai Ai" è una canzone ironica che parla di amore fugace, identità italiana e rapporto tra reale e virtuale. Sotto il ritmo leggero, si nasconde una riflessione sulla superficialità dei legami nell’era digitale.
Gli Autori del brano Ai, Ai
di J. M. L. D’Amico - G. Fazio - P. Bagni
E. Roberts - J. M. L. D’Amico
Ed. Giada Mesi/Music Union