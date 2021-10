Davide, figlio di Vasco Rossi, condannato a 1 anno e 10 mesi per un incidente stradale

E’ stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Roma, nell'ambito del processo legato ad un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016 nella capitale. Disposta anche la revoca della patente. Condannato a una pena di nove mesi anche Simone Spadano, il trentenne accusato di favoreggiamento, che si trovava in auto con l'amico. Spadano secondo il giudice ha dichiarato il falso affermando che era al volante del mezzo al momento dell'incidente. La dinamica è risultata essere un’altra. Davide Rossi, che procedeva a una velocità elevata, non si è fermato a uno stop, finendo contro un'auto su cui viaggiavano due donne, entrambe rimaste ferite nello schianto e giudicate guaribili in 40 giorni. Ad aggravare la posizione del figlio 35enne di Vasco il fatto di essersi allontanato dal luogo dell’impatto, senza prestare assistenza.





La reazione di Davide Rossi

“Sono indignato, è morta la giustizia”. Così Davide Rossi, dopo la condanna ad 1 anno e 10 mesi. "Purtroppo penso che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista. Faremo appello e speriamo che alla fine la giustizia possa trionfare”, ha aggiunto il figlio di Blasco, che ha poi dato la sua versione sulla dinamica dell’incidente. "Io non ero al volante. Dopo l'incidente sono stato lì, non sono andato via, mi sono accertato che stessero bene. Una volta che ho visto che la situazione era tranquilla mi sono allontanato, lasciando la cosa nelle mani di chi guidava", ha raccontato il giovane, ribadendo di non aver fatto nulla di male.





Vasco Rossi difende il figlio primogenito

“Sono amareggiato per la sentenza che mi sembra profondamente ingiusta, perché sono state accolte solo le tesi dell'accusa. Sono convinto che Davide ha detto la verità e ho fiducia nella magistratura che, spero, ristabilirà in appello la Verità”, ha commentato Vasco Rossi. Davide è nato a Pagani, in provincia di Salerno, nel 1986 ed è uno dei tre figli della rock star modenese. La mamma è Laura Trucillo con la quale Vasco ebbe una relazione. L’artista dal 2012 è sposato con Laura Schmidt.